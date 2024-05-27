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Nvidia黃仁勳來了、機器人股漲不停 這幾檔飆漲停

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
輝達執行長黃仁勳（右）與夫人Lori Huang（中）昨晚搭乘專機抵台。讀者／提供
輝達執行長黃仁勳（右）與夫人Lori Huang（中）昨晚搭乘專機抵台。讀者／提供

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳提早在26日抵台，除參加台北國際電腦展之外，外傳還將密訪供應鏈，機器人念股順勢成為近期盤面上的焦點，27日更是大舉表態，鴻準（2354）、廣明（6188）、羅昇（8374）、昆盈（2365）、穎漢（4562）、和椿（6215）、欣技（6160）、IKKA-KY（2250）、盟立（2464）等盤中飆上漲停，鴻海創16年新高，凌華、新漢等股也大漲。

輝達美國時間3月18日舉行「GTC 2024」大會首日，執行長黃仁勳在開幕演說最後，無預警宣布推出人形機器人計畫，台上出現一大排人形機器人，且與機器人逗趣互動，他表示，將建立擁有生成式AI人形機器人的硬軟體平台。

業界解讀，黃仁勳宣告輝達認為AI結合人形機器人的時代已經到來，預期將有機會引爆機器人產業新一波熱潮，台廠包括廣明、鴻準、凌華、樺漢、所羅門等都可望受惠。

黃仁勳的一席話，帶領出機器人概念股一波的漲勢，尤其是所羅門股價從3月19日起一路狂飆，23日一度衝達182元，創下歷史新高，但當天卻是翻黑收盤 ，股價短暫下跌後攻勢再起，27日以180元開高後一度拉升至181元，盤中漲幅逾2%。

台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）將在6月4日至7日開展，輝達執行長黃仁勳26日提前抵台；消息人士透露，黃仁勳除參加台北國際電腦展之外，還將密訪供應鏈與固樁，30日先設宴款待合作夥伴，預料鴻海、廣達、台積電等都將是座上賓客。

黃仁勳提早來台，激勵27日機器人股的表現，鴻海盤中一度衝達185元，創下2008年4月以來的新高，盤中漲幅逾4%；鴻準則是衝上漲停71.5元鎖死，排隊買單超過1.8萬張；廣明以117元開高後走高，盤中衝上漲停124.5元，排隊買單超過1.6萬張。

另外，昆盈衝上漲停32.85元鎖死，排隊買單超過2萬張，股價創2010年7月以來的新高；羅昇延續連日來的強勢持續亮燈漲停，股價衝上45元鎖死，排隊買單超過6,000張，股價創2012年8月來新高。

穎漢開低走高，以30.8元低盤開出後翻紅直衝上漲停34.9元，平了2019年5月的高點；和椿早盤以50.2元開高後走高，盤中衝上漲停54.6元鎖死，排隊買單超過1.2萬張，股價創2007年9月以來新高。

欣技也是開高走高，盤中衝上漲停25.6元；IKKA-KY以138元開高後走高，衝上漲停140元，為2021年9月來的新高；盟立以64.1元開高走高，盤中衝上漲停68.2元，創下歷史新高價；另外，凌華盤中大漲逾8%、樺漢及新漢還有大銀微系統漲幅逾5%。

黃仁勳

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