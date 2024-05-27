汽車、機械股也切入機器人 這三檔衝上漲停板

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經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導
台股。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
台股。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

「AI教父」輝達（Nvidia）執行長黃仁勳提前來台，機器人概念股再度群體上衝，除了相關電腦周邊類股強漲外，汽車類股的IKKA-KY（2250）、電機機械類股的穎漢（4562）、羅昇（8374）盤中皆攻上漲停板，而羅昇已連續四根漲停。

不只電子類股與機器人相關，汽車類股的第一化成（IKKA）銷售產品包括 EPB（Electrical Park Brake） 電子剎車系統、電裝系統、轉向系統、車體配件，目前也投入發展機器人減速器齒輪。

IKKA 汽車事業的主要客戶為日本住友電裝、愛信等日系一階供應廠，近期名古屋新工廠落成，供應愛信集團的電子手剎車（EPB）零件，可望在下半年量產挹注約2億日圓營收，未來二到三年後，年營收規模可增至15億日圓。

穎漢以管件成形設備起家，並跨入全自動整廠設備領域，產品應用範圍以汽車產業為主。穎漢的產品除了有彎管機、端末成型機等，還有六軸垂直關節型機械手臂、AMR 無人化機器人搬運車，搭上機器人題材。

穎漢目前主力市場以北美、中國大陸為主，印度比重由個位數拉升至15%左右，東南亞也穩定成長。穎漢表示，今年農曆春節過後，明顯感受中國大陸客廠詢問度升溫，另外，印度及東南亞市場熱度不減，美國市場持穩，目前在手訂單能見度已達4個月。

羅昇為佳世達集團旗下自動化領域通路商，佳世達集團布局機器人商機，羅昇今年電腦展也與廣達（2382）旗下達明機器人合作，在羅昇攤位上展示廣明協作機器人方案，主要聚焦智慧工廠相關應用，針對電子產品進行瑕疵檢測。

IKKA 今以138元開高，股價直衝漲停板140元，盤中漲停鎖死；穎漢以33.7元開高，同樣大漲直衝漲停至34.9元；羅昇直接跳空漲停至45元，排隊買單逾6千張。

黃仁勳

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