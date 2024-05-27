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「這種債」表現最佳 免看 Fed 臉色、00933B「係金ㄟ」

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
00933B基金績效表。（資料來源：投信投顧公會基金績效評比表）
00933B基金績效表。（資料來源：投信投顧公會基金績效評比表）

美國經濟數據反覆，帶動債券殖利率上下起伏，債券 ETF 價格持續在低檔盤旋，投資人的心情也是上沖下洗。但觀察近半年（截至4月底）以來債券 ETF 報酬率，表現前15強中竟然有九檔都是金融債 ETF，占比高達六，另有電信債與公司債各三檔。

以最熱門的標的國泰10Y+金融債（00933B）來看，近六個月報酬率有13%，領先多數投資等級債與美國公債 ETF。

金融債強勢表現讓投資人直呼「係金ㄟ！」，債市報酬不再看得到但卻吃不到，國泰10Y+金融債（00933B）經理人鍾郁婕表示，主因在高利環境下，金融業營運相對穩健，且隨著淨利息收入增加、獲利向上成長，基本面有支撐，因此利差收斂幅度是各產業中最大，也助攻債價表現佳，也就是說，投資人不用再看聯準會臉色，苦等降息啟動，金融債資本利得早就開始發酵。

鍾郁婕說明，以上一次暫停升息期間（2018/12~2019/7）數據來看，金融產業信用利差收斂幅度亦大於產業平均，報酬率部分，相較於 BBB 級投等債、全球非投資等級債，升息結束後持有投資級金融債2年（2018/12~2020/12），報酬率最佳高達41%。從目前的態勢分析，這次升息循環也有望上演相同戲碼，國內外大型法人今年以來也加速進場布局金融債，例如台積電（2330）所持有的公司債前十大，早已全數為金融債。

而敏銳的投資人也悄悄進場卡位國泰10Y+金融債（00933B），且因具備月月配息及收益平準金，還有信評高、更穩健優勢，吸引退休族及大戶青睞，基金成立約7個月，受益人數已來到12.4萬人，規模突破新台幣500億元大關。

ETF 美國公債

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