瀚亞印度基金追求「長期穩定回報」短線可拉回布局

印度近十年的經濟改革與發展中進步巨大，不僅提升國家經濟實力，也讓不少全球投資人嗅到豐富的潛在機會。瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，瀚亞印度基金以追求「長期穩定的回報」為目標，建議短線可利用突發事件拉回布局，中長期則可定期定額持續買進。

在瀚亞印度基金的特色上，林庭樟指出，長期穩定的回報是該檔基金最重要的核心價值，目前主要投資於具成長性且資產負債表強健、公司符合良好管理的企業龍頭。

另外，長期而言，在新興市場中，除了新型態公司與產業外，也有大者恆大的趨勢。林庭樟表示，由於龍頭企業在印度這樣的新興市場中，兼具「資源壟斷的價值股」與「高速拓產的成長股」兩種特性，因此當投資團隊在印度市場的布局與選股中，也會盡力尋找該特性的公司布建。

雖然印度長期高速成長態勢明確，他提醒，但同時印度市場也具備所有新興市場具備不確定性風險與波動等特性，儘管印度市場中的波動大多以來自外界居多，因此在市場往高點邁進、或考量風險與溢酬之間的平衡時，也會特別著重風險防範。