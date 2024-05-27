鴻海搶食機器人商機 股價飆16年新高、鴻準衝漲停

鴻海（2317）集團三路進擊全球機器人商機，加上台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）開展倒數，「AI教父」輝達（Nvidia）執行長黃仁勳提前來台，機器人持續為市場關注焦點，鴻海27日開高走高，一度衝達185元，為2008年4月以來、16年的高點，鴻準（2354）也飆上漲停。

鴻海「3+3」轉型策略，分別布局電動車、數位健康與機器人三大未來產業，鴻海集團相當看重機器人產業未來的成長潛力，據了解，鴻海集團已全面進擊，由鴻海領軍，旗下鴻準、樺漢（6414）扮演雙箭頭，三路進擊全球AI人形機器人市場商機。

鴻海集團先前就與日本軟銀合作製造 Pepper 人形機器人，並且持續布局機器人軟硬體整合方案，旗下法博智能（FARobot）推出自主移動機器人（AMR）軟硬體方案，據悉，法博智能的機器人已打進台灣最大化纖業者的工廠產線，並導入面板廠；海外市場也切入美系半導體廠位於馬來西亞的後段封裝測試產線。

鴻海旗下機殼大廠鴻準也積極布局人形機器人市場，在今年股東會致股東報告書中強調，未來將投入資本在新的目標領域，包含機器人與人工智能（AI），目前正針對機器人的精進材料應用與表面處理等相關技術進行研發，期盼能掌握市場先機。

樺漢主要以機器視覺應用在AI機器人為主，如移動機器人 AMR、人型機器人、協作機器人及工業機器人，樺漢旗下超恩也推出 AMR 自主移動機器人解決方案，專注人工智慧高效能機器視覺運算主機開發設計。

台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）6月4日至7日將開展倒數，「AI教父」輝達（Nvidia）執行長黃仁勳提前來台，消息人士透露，黃仁勳除參加台北國際電腦展外，還將密訪供應鏈與固樁；相關消息激勵27日機器人股的表現。

鴻海早盤以179元開高後走高，一度衝達185元，為2008年4月以來的新高，盤中漲幅逾4%；鴻準以68元開出，盤中衝達漲停71.5元；樺漢以326元開高後一度拉升至338元，盤中漲幅逾5%。