銅價衝高、重電業股價都回檔了 業者怎麼說？

銅價創兩年半來新高，重電業營運添挑戰，大同（2371）表示，銅價會侵蝕獲利，故會跟客戶溝通反應漲價，台電均能接受，華城（1519）則表示，若後續銅價持續高漲，勢必新單要反應成本，導致變壓器價格上漲，但至少今年所接重電訂單，都已同步會採購銅料，故今年獲利率不會受到影響。

北美推動強韌電網政策，許多州的輸配電網路與變壓器都超過30年過於老舊，必須展開更換，美國基建帶來龐大重電採購商機，由於供不應求，也帶動重電業者滿手訂單，台灣重電業者中，目前僅華城會生產500KV大型變壓器，而大同雖有能力生產，但尚未取得客戶量產驗證，目前也無建產線計畫，後續是否投資產線值得關注。

北美對重電變壓器採購量雖大增，帶來重電業前所未見的供需失衡榮景，但近期市場也有兩大隱憂，其一是銅價大漲，由於銅占變壓器成本達10~15%，擔心銅價上漲將影響重電業者獲利，其二是，看好美國內需，國際變壓器大廠紛紛在北美擴廠，為殺價搶單增加隱憂。

對此華城指出，目前供不應求並無價格競爭問題，但各廠商都在擴廠，未來供不應求導致買方「出高價買產能」的狀況確實會逐漸消減，不過整體而言，越大台的變壓器因新產能開出量比較少，故供需不平衡的問題會越晚抒解，價格壓力也就越晚發生。

大同總經理沈柏延則表示，大同手中重電訂單高達100億元，預計4年出貨完畢，為此也預計第3季度開出25～30%新產能，由於重電擴廠要機台裝設及客戶驗證時間，故擴廠速度不會快，加上北美供不應求缺口過大，這情形預計可持續3年，且大型變壓器也很難以自動化生產提高交貨速度。

大同主管表示，若供需趨近，則同業搶單下自然價格會緩步向下，但目前缺口太大，加上材料成本上漲，大同目前價格會慢慢反應，客戶也可以接受，目前大型變壓器如161KV或345KV交期長達一年，接單時銅價跟一年後交貨時差異很大，故出貨時會反應新銅價成本。

業者透露，台電有物調機制，重電業者可以在交貨時反應銅價上漲，但國際市場遊戲規則不同，銅價上漲靠業者自行吸收。

華城指出，銅價暴漲會影響接單成本，未來若銅價上生趨勢不變，則新接單報價一定會反應調漲，由於今年採購策略是業務接到客戶下單就會同步採購銅，故獲利部分影響不大。

業者分析，若銅價持續暴漲，則半年前已報價但尚未得標訂單，會受到影響，若銅價漲幅過大，勢必需透過跟客戶協調更改報價方式因應，而電力客戶成本上漲，勢必將轉嫁到用電客戶身上。各後續銅價上漲對重電業的衝擊仍須持續觀察。

大同表示，北美客戶目前最在意是交期，價格其次，故價格競爭比較容易出現在中小型變壓器，基於變壓器供不應求，大同會優先供應台電，其次北美，也看好歐洲市場復甦，雖中國變壓器業者輸美有25%關稅，但因有增值稅13%退稅機制，故若製造成本夠低，也是北美重電市場可能的潛在競爭對手。