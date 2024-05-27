永豐投顧：類股輪動 AI與高股息雙題材

永豐投顧表示，從上周台股表現可以看出，已經形成類股輪動的格局，主要題材為AI與高股息。接下來進入股東會與除息高峰，高股息題材有大額基金支撐，可追隨投信選股。AI則是產業趨勢，大型電子股都參與其中，而且強弱分明，可選擇領導股布局。操作可以利用類股輪動來回操作，由於FED態度不明，還是不宜大幅增持。

輝達公布財報，又宣布將一拆十分割，大大鼓舞投資人，輝達股價因而突破1,000美元，主要堅定市場對於AI的信心。由於各大CSP對於AI的投資持續，相關產業鏈的發展仍將推進，目前市場對於AI的期待仍在合理範圍，股價趨勢依然向上。

隨著全球股市不斷走高，投資人的情緒也偏向樂觀，但正因為股價高，風險也大，要維持市場穩定必須壓制樂觀情緒蔓延，因此美國聯準會(Fed)成員始終抱持鷹派態度；美國經濟表現不錯，因此不維繫高利率不能抑制需求膨脹，否則難以完成打通膨的任務。應該隨時留意Fed的態度，不擴張，維持部位彈性。