快訊

英美法律拼裝車？解析「藐視國會」問題在哪裡

聯合報社論／亮劍懲獨與跑馬跳舞，聯合利劍的危險徵兆

竹市2消防員殉職！氣瓶耗盡曾喊「求救」未回報所在地 40分鐘後尋獲喪命

永豐投顧：類股輪動 AI與高股息雙題材

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

永豐投顧表示，從上周台股表現可以看出，已經形成類股輪動的格局，主要題材為AI高股息。接下來進入股東會與除息高峰，高股息題材有大額基金支撐，可追隨投信選股。AI則是產業趨勢，大型電子股都參與其中，而且強弱分明，可選擇領導股布局。操作可以利用類股輪動來回操作，由於FED態度不明，還是不宜大幅增持。

輝達公布財報，又宣布將一拆十分割，大大鼓舞投資人，輝達股價因而突破1,000美元，主要堅定市場對於AI的信心。由於各大CSP對於AI的投資持續，相關產業鏈的發展仍將推進，目前市場對於AI的期待仍在合理範圍，股價趨勢依然向上。

隨著全球股市不斷走高，投資人的情緒也偏向樂觀，但正因為股價高，風險也大，要維持市場穩定必須壓制樂觀情緒蔓延，因此美國聯準會(Fed)成員始終抱持鷹派態度；美國經濟表現不錯，因此不維繫高利率不能抑制需求膨脹，否則難以完成打通膨的任務。應該隨時留意Fed的態度，不擴張，維持部位彈性。

AI 美國聯準會 高股息

延伸閱讀

AI教父黃仁勳來了 預期將私下拜會台積、鴻海、廣達高層

台北電腦展好戲連台…輝達CEO黃仁勳演講 六大咖捧場

00878有望受00940換股助攻！今跟大盤收紅23.2元、離除息價只差一小步

00940持續破發...套牢股東該下車？達人：近半年指數績效贏過0056、00929

相關新聞

AI一條龍行情 有戲…台股利多題材助攻掀高潮

台股上周創下21,668點盤中新高，投顧法人看好，台股將延續「AI一條龍行情」，在輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳提前抵...

永豐投顧：類股輪動 AI與高股息雙題材

永豐投顧表示，從上周台股表現可以看出，已經形成類股輪動的格局，主要題材為AI與高股息。接下來進入股東會與除息高峰，高股息...

安聯投信：布局可留意電子上游、車用相關及原物料股

安聯投信台股團隊表示，隨著愈靠近下半年，市場將逐漸以2025年企業獲利來評價，盤勢可望更有支撐。就投資操作面，成長能見度...

股東會旺季 本周516家登場 …氣展望牽動台股走勢

上市櫃公司進入股東會旺季，單是本周即有516家將登場，包括鴻海、聯發科等AI焦點股，以及航海王的長榮、萬海，各家公司高層...

法人機構預期 陽明、萬海今年可賺一股本

土洋法人對貨櫃海運前景各有看法。多家國內法人機構預期，陽明、萬海今年獲利可望站穩一個資本額；長榮方面，則有國內法人推估，...

外資5月買超上看2,000億

台股在輝達股價站上1,000美元大關、台北國際電腦展開展在即等利多圍繞中，外資、自營商等法人買盤向AI股靠攏，外資5月買...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。