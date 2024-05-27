外資5月買超上看2,000億

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股在輝達股價站上1,000美元大關、台北國際電腦展開展在即等利多圍繞中，外資、自營商等法人買盤向AI股靠攏，外資5月買超金額有望挑戰2,000億元。法人表示，法人買盤將是推進指數邁向22,000點最大推手，且就線型、題材來看，甚至有機會向23,000點衝關。

輝達上周公布財報，同時宣布將一股拆十股的分割計劃、並提高股利，大大鼓舞投資人，股價突破1,000美元，市值來到2.6兆美元、為美股市值第三高的個股，距排名第二的蘋果2.9兆美元市值、差距僅3,000億美元，對市場最大意義是堅定投資人對AI的信心。

永豐投顧總經理李學詩、台新投顧總經理呂仁傑表示，由於微軟、亞馬遜等各大CSP（雲端服務供應商）巨擘對於AI投資持續，推動相關產業鏈，目前國際大行對於AI期待仍在合理範圍，並認為股價趨勢依然向上，將有利台股AI供應鏈、整體盤面行情表現。

AI 台股

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