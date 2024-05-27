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AI 一條龍行情 有戲…台股利多題材助攻掀高潮

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股上周創下21,668點盤中新高，投顧法人看好，台股將延續「AI一條龍行情」，在輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳提前抵台、UBS證券「台灣企業AI日」論壇、指標AI供應鏈股東會陸續登場，以及下周台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）開展等利多題材助攻下，指數將由台積電（2330）等權值股領軍，持續盤堅創高。

彙總法人圈統計，台股本周開始，將迎接新一波AI股的利多，首先，是外資圈年度盛事、將於今日在香港登場的2024瑞銀亞洲投資論壇，隨後將於31日移師台灣舉辦UBS台灣企業AI日（Taiwan AI Focused Corporate Day），包括鴻海、創意、奇鋐等AI供應鏈指標大廠都將與會。

瑞銀論壇後，台北國際電腦展6月4日開展，超微（AMD）執行長蘇姿丰，英特爾執行長基辛格等科技巨頭都將發表專題演說，尤其黃仁勳昨天提前抵台，更受關注。第一金投顧董事長陳奕光直指，黃仁勳勢必是為了談訂單而提前來台灣，讓相關供應鏈更有話題。

另外，鴻海、緯創、世芯-KY等重量級AI相關企業本周都將開股東會，隨著AI巨浪延續，預料大廠高層將釋正向展望，助攻市場人氣。

而蘋果全球開發者大會（WWDC）也將在台灣時間6月11日登場，市場關注蘋果加速AI技術發展而推出的M4晶片，及新一代AI應用在iPhone的發展。

陳奕光、統一投顧董事長黎方國指出，本周開始接力登場的科技盛會，將進一步帶動台股資金圍繞在AI股，議題將在AI PC、AI手機、AI機器人等發酵，以IC設計、晶圓代工、散熱等族群最受惠。

儘管台股面臨兩岸區域情勢緊張的威脅，不過，在輝達、美超微、超微、台積電ADR等四大指標股未見異常拉回前，台股多頭仍將掌握盤面發球權。

永豐投顧總經理李學詩、台新投顧總經理呂仁傑亦指示，台股上周受對岸軍演威脅，指數依舊穩健，顯示多方主導盤勢走向，但需留意一些漲多個股的本益比修正，因為已有部分AI供應鏈是以明年的獲利預估計算，因此，操作宜以不追高為原則，逢回可留意修正過後的IP、記憶體等AI供應鏈，以及金融、被動元件等。

AI 台股

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