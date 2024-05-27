法人機構預期 陽明、萬海今年可賺一股本

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

土洋法人對貨櫃海運前景各有看法。多家國內法人機構預期，陽明 （2609）、萬海（2615）今年獲利可望站穩一個資本額；長榮（2603）方面，則有國內法人推估，每股獲利將優於原先預期，若紅海危機全年無解，則可能再上層樓。

相對於本土法人對貨櫃海運的樂觀情境，外資法人則對貨櫃海運產業提出相對「中性」看法，摩根士丹利（大摩）最新報告認為，運價短期反彈可能會很強勁，但從供需關係來看，紅海危機只是推遲了航運業下行周期的到來，一旦干擾消除，產業可能會重回周期性低迷。

值得注意的是，近期對貨櫃海運持保留態度的指標外資法人，則是持續買進貨櫃三雄，包括長榮、陽明與萬海的股票。根據統計，特定外資法人近30個交易日，買進陽明逾7萬張，敲進萬海約1.4萬張，吃下長榮約2.5萬張。

外資 萬海 長榮

延伸閱讀

陽明：航運景氣波動劇烈 賺錢一定發股利

23年因大造船成就長榮（2603）！ 專家：50艘新船的萬海（2615）期待能複製成果

航海王再起？貨運三雄第一季營收超預期 股價能否再飆漲有3關鍵

淘寶618全台開跑 攜手7-ELEVEN 推出海運超取服務

相關新聞

法人機構預期 陽明、萬海今年可賺一股本

土洋法人對貨櫃海運前景各有看法。多家國內法人機構預期，陽明、萬海今年獲利可望站穩一個資本額；長榮方面，則有國內法人推估，...

外資5月買超上看2,000億

台股在輝達股價站上1,000美元大關、台北國際電腦展開展在即等利多圍繞中，外資、自營商等法人買盤向AI股靠攏，外資5月買...

一周盤前解析／AI PC、機器人概念 聚光

台股上周五（24）日開盤受台積電（2330）跳空開低拖累，指數一度重挫約226點，最低來到21,381點附近，後在鴻海等...

就市論勢／資通訊、金融 有看頭

美國4月失業率意外攀升至3.9%，就業報告不如市場預期，顯示美國經濟正逐漸降溫；同時，4月CPI月增率從0.4%降至0.3%，年增率從3.5%降至3.4%，數據與市場預期一致，顯示美國通膨趨勢維持穩定。

配息加碼潛力股吸睛 聯發科、元太等有機會提高配發

上市櫃公司股東會密集登場，投資人最期待的就是公司進一步調高股利，專家表示，具調高股利實力的聯發科、光寶科、元太等公司，將...

輝達首季財報帶動股價衝破1千美元 AI商機能再續？對台廠供應鏈有何影響？

輝達（NVIDIA）美股代號NVDA，於台灣時間23日公布第一季財報，營收、獲利、毛利率皆表現亮眼，也讓其股價衝破1000美元。接下來AI商機能否持續發酵？對台廠供應鏈有哪些影響？為何有分析師不看好...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。