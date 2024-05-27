法人機構預期 陽明、萬海今年可賺一股本

土洋法人對貨櫃海運前景各有看法。多家國內法人機構預期，陽明 （2609）、萬海（2615）今年獲利可望站穩一個資本額；長榮（2603）方面，則有國內法人推估，每股獲利將優於原先預期，若紅海危機全年無解，則可能再上層樓。

相對於本土法人對貨櫃海運的樂觀情境，外資法人則對貨櫃海運產業提出相對「中性」看法，摩根士丹利（大摩）最新報告認為，運價短期反彈可能會很強勁，但從供需關係來看，紅海危機只是推遲了航運業下行周期的到來，一旦干擾消除，產業可能會重回周期性低迷。

值得注意的是，近期對貨櫃海運持保留態度的指標外資法人，則是持續買進貨櫃三雄，包括長榮、陽明與萬海的股票。根據統計，特定外資法人近30個交易日，買進陽明逾7萬張，敲進萬海約1.4萬張，吃下長榮約2.5萬張。