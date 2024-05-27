股東會旺季 本周516家登場 …氣展望牽動台股走勢

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

上市櫃公司進入股東會旺季，單是本周即有516家將登場，包括鴻海（2317）、聯發科等AI焦點股，以及航海王的長榮、萬海，各家公司高層在會中對下半年景氣看法，不僅左右各自股價走勢，同時也將是台股能否續攻22,000點的重要柴火。

據統計，本周有516家上市櫃公司舉行股東會，其中，30日將有170家將召開，是今年股東會召開家數最多的一天；另外，31日也有112家、29日91家，27與28日則各有87、56家。

其中，本周最吸睛焦點集中在AI、航海王兩大族群，前者包括鴻海、聯發科、台達電、聯電、緯創、欣興、瑞昱、光寶科、世芯-KY、仁寶、台光電、宏碁等，航海王則有長榮、萬海，以及長榮航、台驊投控、慧洋-KY等。

以市值來看，市值最大的是鴻海的2.43兆元、聯發科1.91兆元、中華電9,851億元，以及台達電、聯電、長榮、聯詠、和泰車、緯創、研華等逾3,000億元的公司，對所屬產業的景氣洞見、台股走勢的影響，值得進一步觀察。

相關股東會題材已在法人圈發酵，甚至提早進場卡位。以召開股東會家數最多的30日來看，當天召開股東會的聯電、正新、華航、正崴、緯創、一詮、長科*、台達電等已吸引法人提前買超；31日則有宏碁、鴻海、仁寶、中華電、廣運、國票金、寶成、長華*、啟碁、欣興、聯詠；27日則有光寶科、矽統、聯發科、中興電；28日有神達、長榮、萬海，29日有元太、南亞科等。

台達電 股東會 長榮航

延伸閱讀

聯電新加坡擴建新廠2026年投產 法人估今年EPS 4.3元

配息加碼潛力股吸睛 聯發科、元太等有機會提高配發

鴻海、仁寶 AI題材聚焦

23年因大造船成就長榮（2603）！ 專家：50艘新船的萬海（2615）期待能複製成果

相關新聞

法人機構預期 陽明、萬海今年可賺一股本

土洋法人對貨櫃海運前景各有看法。多家國內法人機構預期，陽明、萬海今年獲利可望站穩一個資本額；長榮方面，則有國內法人推估，...

外資5月買超上看2,000億

台股在輝達股價站上1,000美元大關、台北國際電腦展開展在即等利多圍繞中，外資、自營商等法人買盤向AI股靠攏，外資5月買...

一周盤前解析／AI PC、機器人概念 聚光

台股上周五（24）日開盤受台積電（2330）跳空開低拖累，指數一度重挫約226點，最低來到21,381點附近，後在鴻海等...

就市論勢／資通訊、金融 有看頭

美國4月失業率意外攀升至3.9%，就業報告不如市場預期，顯示美國經濟正逐漸降溫；同時，4月CPI月增率從0.4%降至0.3%，年增率從3.5%降至3.4%，數據與市場預期一致，顯示美國通膨趨勢維持穩定。

配息加碼潛力股吸睛 聯發科、元太等有機會提高配發

上市櫃公司股東會密集登場，投資人最期待的就是公司進一步調高股利，專家表示，具調高股利實力的聯發科、光寶科、元太等公司，將...

輝達首季財報帶動股價衝破1千美元 AI商機能再續？對台廠供應鏈有何影響？

輝達（NVIDIA）美股代號NVDA，於台灣時間23日公布第一季財報，營收、獲利、毛利率皆表現亮眼，也讓其股價衝破1000美元。接下來AI商機能否持續發酵？對台廠供應鏈有哪些影響？為何有分析師不看好...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。