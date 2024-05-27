股東會旺季 本周516家登場 …氣展望牽動台股走勢

上市櫃公司進入股東會旺季，單是本周即有516家將登場，包括鴻海（2317）、聯發科等AI焦點股，以及航海王的長榮、萬海，各家公司高層在會中對下半年景氣看法，不僅左右各自股價走勢，同時也將是台股能否續攻22,000點的重要柴火。

據統計，本周有516家上市櫃公司舉行股東會，其中，30日將有170家將召開，是今年股東會召開家數最多的一天；另外，31日也有112家、29日91家，27與28日則各有87、56家。

其中，本周最吸睛焦點集中在AI、航海王兩大族群，前者包括鴻海、聯發科、台達電、聯電、緯創、欣興、瑞昱、光寶科、世芯-KY、仁寶、台光電、宏碁等，航海王則有長榮、萬海，以及長榮航、台驊投控、慧洋-KY等。

以市值來看，市值最大的是鴻海的2.43兆元、聯發科1.91兆元、中華電9,851億元，以及台達電、聯電、長榮、聯詠、和泰車、緯創、研華等逾3,000億元的公司，對所屬產業的景氣洞見、台股走勢的影響，值得進一步觀察。

相關股東會題材已在法人圈發酵，甚至提早進場卡位。以召開股東會家數最多的30日來看，當天召開股東會的聯電、正新、華航、正崴、緯創、一詮、長科*、台達電等已吸引法人提前買超；31日則有宏碁、鴻海、仁寶、中華電、廣運、國票金、寶成、長華*、啟碁、欣興、聯詠；27日則有光寶科、矽統、聯發科、中興電；28日有神達、長榮、萬海，29日有元太、南亞科等。