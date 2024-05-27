一周盤前解析／AI PC、機器人概念 聚光

台股上周五（24）日開盤受台積電（2330）跳空開低拖累，指數一度重挫約226點，最低來到21,381點附近，後在鴻海等電子權值股，搭配金控、傳產龍頭反彈翻紅帶動下，終場指數收跌約42點，以21,565點作收。

永豐投信投研團隊指出，以技術面觀察，台股在未跌破5日線前，以多方看待大盤；而AI概念股當中，又以AI PC、CPO及機器人相關概念股表現更為強勁，不過短線漲多個股宜等待拉回之際再布局。

統一投顧協理陳晏平表示，台股盤面題材多樣化，隨6月台北國際電腦展及蘋果WWDC大會，加上微軟宣布將聯合多家業者推動AI PC生態圈，為電子股帶來正面效應；傳產將由軍工航太、航運等隨題材輪動，應搭配籌碼，尋找布局方向；長線擇優分批布局，聚焦半導體先進製程、GB200供應鏈、科技新品發布概念、航太衛星、高殖利率股等。

第一金投顧協理黃奕銓也認為，目前市場對6月COMPUTEX展、蘋果全球開發者大會正向看待，預期資金將重回AI及景氣復甦相關個股，包括IC設計、機器人、水冷散熱、手機、PC、NB及伺服器組裝等；選股回歸基本面，尋找高成長型、高殖利率保護的個股，操作上嚴控資金持股水位、慎防修正風險。