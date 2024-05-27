梁彥平專欄／基本面撐腰股 逢低布局

AI領導廠商輝達（NVIDIA）財報優於市場預期，且新架構Blackwell未來需求展望樂觀，加上釋出股票分割計畫與提高配息比例的利多，股價大漲衝破1,000美元大關，人工智慧（AI）受惠股也同步走高，並激勵台股再刷新歷史高價。

惟美國聯準會（Fed）最新會議紀要顯示，官員憂心通膨居高不下，且對降息時程持續發出謹慎與觀望言論，也成為股市高檔震盪的雜音。由於主要國際股市與台股波段漲幅已大、均位處歷史高檔，且國際地緣政治變數依然未見緩解，台股短線漲多修正可能性大增，投資人應有居高思危的認知。

美中貿易戰愈演愈烈，美國對中國電動車、電子零組件、與醫療產品大幅度提高進口關稅，衝擊陸港股市表現。同時，Fed成員因通膨數據停滯，維持貨幣政策立場不變，市場期待的降息佳音恐將延遲，造成日圓貶值趨勢難以扭轉，貿易轉為逆差擴大進口成本，致使物價持續高漲，日股也陷入高檔震盪格局。

台股獨強於亞股、且再創歷史新高，主要還是台積電（2330）與輝達財報成績亮眼，股價雙雙改寫新天價，落實AI產業長多架構的成長動能，市場資金更加聚焦於擁有AI光環的供應鏈個股。

台北國際電腦展一向是科技業的重頭戲，尤其這次基調以AI串聯為主軸，且半導體大咖也將齊聚電腦展發表演說，顯示台灣供應鏈廠商的技術能力，受到國際大廠的信賴與支持，而AI PC題材發酵，也帶動電子權值股重回多頭軌道。

市場對AI基礎建設的發展，將向終端消費產品的需求擴延，對台灣供應鏈廠商的正面助益也將更為全面，或將有助於改善台股盤面利多頻頻釋放，但漲勢卻集中在少數個股，而整體下跌家數卻不斷增加的不利情境。

國際股市頻創新高，台股表現更屬名列前茅，雖有對岸軍演負面因素擾盤，卻也讓新政府的相關部門有展現因應實力的機會，造就台股短線看回不回、還屢創新高的持強走勢。

只是，就像頻繁但規模小的地震，適度釋放地殼累積能量的道理，台股適度修正技術指標過熱或背離的走勢，將有助於中長線多頭格局的延續。

因此，短線漲幅已大的個股，獲利落袋為安的持盈保泰策略應有必要，逢低可轉進基本面前景依然樂觀、且股價已回落KD超賣區與融資減碼的個股。

（作者是世新大學財金系副教授）