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兆豐證贊助國小曲棍球隊

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
兆豐證券持續善盡社會責任，支持國內體育發展，今年助彰化平和國小曲棍球隊赴美參賽。兆豐證券／提供
兆豐證券持續善盡社會責任，支持國內體育發展，今年助彰化平和國小曲棍球隊赴美參賽。兆豐證券／提供

巴黎奧運盛會登場前夕，彰化市平和國小曲棍球小選手們將先於國際賽場發光發熱！兆豐證券秉持永續精神，贊助「彰化市平和國小曲棍球隊」赴美參加「2024年美國加州盃國際曲棍球分齡錦標賽」經費，具體支持國內學童運動風氣，為國內體育發展及運動人才培育盡一份心力。

兆豐證券董事長陳佩君表示，此次挹注平和國小曲棍球隊出國參賽的經費，希望能夠陪伴這群優秀的小選手們一同飛躍夢想登上國際舞台，不僅幫助孩子開拓視野及提升自信外，更進一步期盼協助國內體育發展及培育更多優秀人才。企業永續發展是兆豐金融集團的願景和策略方向，為持續善盡社會責任，公司投注愈來愈多資源回饋社會，實現與社會共榮目標。

平和國小曲棍球隊此次赴美共有11位隊員，在平和國小主任蔡祐仁、組長陳暐碕，及兩位教練李騰煬、劉品慧帶領下，於22日晚間出發前往美國洛杉磯，11名小選手揹起厚重背包，推著裝滿自己球具的行李箱雀躍地來到桃園機場，行囊亦盛載滿滿夢想和來自各界的祝福預備啟程。兆豐證券亦特別派員到機場為小選手們加油打氣，鼓勵他們全力以赴，實現五連霸夢想。

問到此次出國比賽心情，小選手們羞澀臉龐上看得出都難掩興奮之情。領隊的蔡主任和陳組長感性地說，小球員們都很熱愛體育，很多是自小一就加入球隊，平日都是利用早自習及課後時間努力練習，近日更為代表國家出國比賽，不分平假日集訓，努力爭取更好表現。

平和國小曲棍球隊成立逾30年，多次在國內外賽事贏得耀眼成績。不僅在國內多項全國性曲棍球錦標賽中奪下第一，更頻頻在國際綻放異彩，在「 美國加州盃國際曲棍球分齡錦標賽」中四度斬獲分組冠軍。今年，平和國小曲棍球隊因榮獲全國中正盃曲棍球錦標賽國小男子及女子甲組冠軍，因而再次受推薦參賽。

兆豐金 曲棍球 美國

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