富邦金目標價喊80.5元

富邦金（2881）23日法說後，由於第1季獲利優於預期，外資證券除重申「買進」或「中立」評等之外，更紛紛上調今年預估獲利及目標價，主要是看好富邦金的壽險、銀行及證券業務都將穩健成長，可望受惠於高利率環境將持續更久。

以外資法人對富邦金的目標價來看，以美銀證券上調7%到80.5元最高。美銀上調富邦金今年預估獲利26%，以反映壽險及銀行業務穩健成長；明年預估獲利上調7%，以反映市場對Fed降息預期，目標價上調7%到80.5元，重申「買進」評等。

摩根大通證券（小摩）指出，富邦金第1季獲利優於預期，主因保險及證券業務獲利更好。小摩考量富邦金的壽險投資收益、銀行手續費及證券業務等持續成長，將今年預估獲利上調28%，明年預估獲利上調20%，並將目標價調高到79.2元，維持「優於大盤」評等。

高盛證券則將富邦金2024-2026年預估獲利微幅上調0-1%，目標價也微幅調高到79元，主要反映淨值上揚，重申「買進」評等。以富邦金明年預估獲利來看，股價淨值比達1.1倍，本益比為12倍。