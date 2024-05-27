就市論勢／資通訊、金融 有看頭

盤勢分析

美國4月失業率意外攀升至3.9%，就業報告不如市場預期，顯示美國經濟正逐漸降溫；同時，4月CPI月增率從0.4%降至0.3%，年增率從3.5%降至3.4%，數據與市場預期一致，顯示美國通膨趨勢維持穩定。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾重申升息的可能性不大，再次確立降息周期將到來，市場也開始反映對降息的重新定價。

投資建議

台灣前四月出口年增10.6%，主要來自資通訊出口表現良好，年增長率超過一倍，又以對美國出口年增率達60%以上，表現最佳。

台灣過去大多將電子零組件銷售至大陸進行組裝後，再出口到美國，近年由於美中貿易摩擦，許多廠商已將生產基地轉移至台灣，逐漸實現直接從台灣出口到美國，並在台灣完成組裝的生產模式，進而推動台灣資通訊產業繁榮。

每年6月至8月是台股除權息旺季，今年金融股多數加大配息力道，2024年有七家金控公司現金股利配發優於市場預期，多家金控的殖利率均超過3%，股價淨值比較低的個股可留意。

台灣出口帶動經濟逐步復甦，但出口與美國經濟的關聯性高，而且評價已反映，建議投資人對部分電子類股需有居高思危意識；金融股近期展現價值投資的特性，反而可留意相關機會。