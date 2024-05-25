借貸玩股票若崩盤必睡公園？ 存股哥：無法保證不會…但我的經驗資產及股息穩定往上

「千萬不要借貸投資，萬一遇到股災你就準備去睡公園」，我相信很多人一定聽過相關的言論，投資不是百分之百賺錢，我也不能保證一定不會去睡公園，但很幸運的是我沒去睡公園，資產跟股息穩定往上增加。

前陣子4/19台股迎來單日最大跌點紀錄，當天跌了774點，前幾天的4/16跌了547點，在跌點排行榜排名第13，前13個跌點名次有8個是在2018年之後發生的。

也代表隨著大盤指數越來越高，這種大起大落的跌點想必也會更頻繁的發生，但亂世才能出英雄，動盪越劇烈的時代，機會也越多，關鍵在於自己能否好好把握這些機會了。

我在2018/9借了第一筆信貸，過沒多久就遇到2018/10/11單日跌了660點，一路上轉貸、增貸，各種大小股災也都遇到了，最近一次就是今年2、3月用質押增貸70萬梭哈，然後就遇到4/19當日最大跌點，我現在也沒有睡公園。

想表達的是不應該看到「負債」就第一時間去否定它，雖然運用負債並不是一件輕鬆的事，而且要承擔的心理壓力也會大得多，但它也沒有想像中的那麼恐怖，適當運用反而能讓投資變得更有效率。

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