配息加碼潛力股吸睛 聯發科、元太等有機會提高配發

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

上市櫃公司股東會密集登場，投資人最期待的就是公司進一步調高股利，專家表示，具調高股利實力的聯發科（2454）、光寶科、元太等公司，將會是千萬小股民「小確幸」的焦點。

根據統計，今年股利配發率低於過往三年平均，同時，截至去年底的自由現金流量又大於前一年度，意味公司有加發現金股利的實力。

市值逾150億元、現金與約當現金的總額超過三個月（大於今年第1季營收），意味有加發現金股利實力的中大型公司，包括：聯發科、光寶科、元太、保瑞、智原、台肥、譜瑞-KY、長榮鋼、洋基工程、瀚宇博、聯陽、勤美、達方等。

具調高股利實力的大型公司 圖／經濟日報提供
具調高股利實力的大型公司 圖／經濟日報提供

台股去年因半導體、筆電等產業庫存調整因素影響，整體上市櫃稅後純益降至2.92兆元，每股獲利（EPS）創歷史新高的公司家數也降至196家，為2020年以來的新低，許多公司對股利發放態度也轉為保守。整體現金股利僅有1.86兆元、為2021年來首度跌破2兆元大關。

因上市櫃公司股利水準縮水，使得今年股東會的焦點，除了公司高層對今年產業展望、獲利前景等看法之外，小股東對股利水準是否滿意、是否要求增發，將會是另一場重頭戲。

上市公司財務主管指出，可不可以增發股利是一回事，有沒有能力增發將是另一回事。

資誠會計師事務所所長周建宏分析，上市櫃能否增發股利，主要是考量公司手中有沒有足夠的現金，若是可自行運用的資金不夠，就算是小股東聲音再大也沒有用，總不能要求公司借錢來發股利，這樣對公司將有一定的傷害。

可以自行運用的現金，在IFRS會計制度上，就是指自由現金流量（FCF），其主要是依賴公司營運所產生可自行運用的現金、而非折舊等帳目的現金流入。

光寶科 股利 股東會

延伸閱讀

上市櫃公司首季獲利出爐！最吃香、最悲情產業是它們

未如期申報第一季財報！這三家上市櫃公司恐於11月18日下市

訊連人臉辨識擴大整合聯發科物聯網平台Genio 510 運算效能提升4.7倍

台積電、鴻海、聯發科、富邦金…單筆或定期定額10年十大權值股！ 專家：廣達皆表現最佳

相關新聞

配息加碼潛力股吸睛 聯發科、元太等有機會提高配發

上市櫃公司股東會密集登場，投資人最期待的就是公司進一步調高股利，專家表示，具調高股利實力的聯發科、光寶科、元太等公司，將...

借貸玩股票若崩盤必睡公園？ 存股哥：無法保證不會…但我的經驗資產及股息穩定往上

「千萬不要借貸投資，萬一遇到股災你就準備去睡公園」，我相信很多人一定聽過相關的言論，投資不是百分之百賺錢...

台股下周逢電腦展前AI受矚目 留意股東會、MSCI調整

美股休市前收高，尤其AI概念股走強，帶動那斯達克、費城半導體指數明顯走揚。法人認為，台北國際電腦展即將開幕，台股下週仍可...

輝達首季財報帶動股價衝破1千美元 AI商機能再續？對台廠供應鏈有何影響？

輝達（NVIDIA）美股代號NVDA，於台灣時間23日公布第一季財報，營收、獲利、毛利率皆表現亮眼，也讓其股價衝破1000美元。接下來AI商機能否持續發酵？對台廠供應鏈有哪些影響？為何有分析師不看好...

銅價3個月飆升3成！ 有利聯茂、台光電等銅箔基板股營運表現

由於近期無論是汽車電子化、AI演化、或是再生能源等迅速發展的產業皆需要銅礦的支持，外加近期供給商因各式原因而產能開出有限...

13檔潛力股 野村按讚

野村證券日前在美國及歐洲展開路演（Roadshow），聚焦於輝達供應鏈和邊緣AI（包括AI PC、AI手機）二大投資議題...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。