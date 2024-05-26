配息加碼潛力股吸睛 聯發科、元太等有機會提高配發

上市櫃公司股東會密集登場，投資人最期待的就是公司進一步調高股利，專家表示，具調高股利實力的聯發科（2454）、光寶科、元太等公司，將會是千萬小股民「小確幸」的焦點。

根據統計，今年股利配發率低於過往三年平均，同時，截至去年底的自由現金流量又大於前一年度，意味公司有加發現金股利的實力。

市值逾150億元、現金與約當現金的總額超過三個月（大於今年第1季營收），意味有加發現金股利實力的中大型公司，包括：聯發科、光寶科、元太、保瑞、智原、台肥、譜瑞-KY、長榮鋼、洋基工程、瀚宇博、聯陽、勤美、達方等。

具調高股利實力的大型公司 圖／經濟日報提供

台股去年因半導體、筆電等產業庫存調整因素影響，整體上市櫃稅後純益降至2.92兆元，每股獲利（EPS）創歷史新高的公司家數也降至196家，為2020年以來的新低，許多公司對股利發放態度也轉為保守。整體現金股利僅有1.86兆元、為2021年來首度跌破2兆元大關。

因上市櫃公司股利水準縮水，使得今年股東會的焦點，除了公司高層對今年產業展望、獲利前景等看法之外，小股東對股利水準是否滿意、是否要求增發，將會是另一場重頭戲。

上市公司財務主管指出，可不可以增發股利是一回事，有沒有能力增發將是另一回事。

資誠會計師事務所所長周建宏分析，上市櫃能否增發股利，主要是考量公司手中有沒有足夠的現金，若是可自行運用的資金不夠，就算是小股東聲音再大也沒有用，總不能要求公司借錢來發股利，這樣對公司將有一定的傷害。

可以自行運用的現金，在IFRS會計制度上，就是指自由現金流量（FCF），其主要是依賴公司營運所產生可自行運用的現金、而非折舊等帳目的現金流入。