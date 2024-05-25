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台股下周逢電腦展前AI受矚目 留意股東會、MSCI調整

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台股下周逢電腦展前AI受矚目 留意股東會、MSCI調整

中央社／ 台北25日電
法人認為，台北國際電腦展即將開幕，台股下週仍可觀察人工智慧（AI）概念股、MSCI指數季度調整，及密集的股東會行程。（本報系資料庫）
法人認為，台北國際電腦展即將開幕，台股下週仍可觀察人工智慧（AI）概念股、MSCI指數季度調整，及密集的股東會行程。（本報系資料庫）

美股休市前收高，尤其AI概念股走強，帶動那斯達克、費城半導體指數明顯走揚。法人認為，台北國際電腦展即將開幕，台股下週仍可觀察人工智慧（AI）概念股、MSCI指數季度調整，及密集的股東會行程。

台股24日下跌42.09點，收在21565.34點，成交值新台幣4244.06億元。指數力守5日均線21446點之上，本週上漲306.87點，週線連5紅，累計5週上漲2038.22點。

法人指出，除台北國際電腦展開展前AI題材持續發酵，指數編纂公司MSCI季度指數調整，即將在5月31日生效之外，由於前兩大ETF指數成分股近日換股，基金規模龐大，對股市買盤也產生一定作用。

法人表示，美國聯準會（Fed）利率會議將在6月中旬舉行，因市場預期降息時程延後，對於台北國際電腦展後的台股行情，也有一定影響。

台股在5月最後一週，將面臨密集的上市櫃股東會，包括聯發科、佳世達、聯電、國巨、友達、可成、鴻海、鴻準、宏碁、仁寶、中華電、大同、群創等公司，將在5月最後幾天舉行股東會。

美股在「陣亡將士紀念日」（Memorial Day）假期前，投資人買盤湧向生成式AI相關股票，推升那斯達克指數、費城半導體指數收高。

台股 股東會

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