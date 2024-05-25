輝達首季財報帶動股價衝破1千美元 AI商機能再續？對台廠供應鏈有何影響？

被視作AI產業風向球的輝達（NVIDIA），美股股票代號NVDA，23日公布第一季財報，表現亮眼。其單季營收達260億美元，季增18％、年增262％；獲利達148.8億美元，季增21％、年增近7倍，毛利率也寫下78.4％，優於分析師預期。

輝達的亮眼表現，關鍵便來自最受矚目的資料中心業務，季度營收達226億美元，季增23％、年增427％，創下新高。財報一出，輝達股價便衝破1000美元，今年至今漲幅已逾九成，也讓各界期待接下來AI商機能持續發酵。究竟接下來輝達還有哪些利多？台廠伺服器供應鏈又能否受到加持？

輝達（NVDA）Blackwell年底也將貢獻營收

輝達執行長黃仁勳指出，輝達新品Blackwell將在第四季進入資料中心、開始貢獻營收。歐新社

首先，輝達的成長動能來自GPU需求持續上升，尤以大型雲端服務商（CSP）為主，CSP已占輝達資料中心營收約45％。《CNBC》引述財務長Colette Kress所言，指出H100 GPU（圖形處理器）出貨量很大，如Meta釋出最新的大語言模型Llama 3，該模型便使用了高達2.4萬個H100 GPU，並看好其需求仍會持續強勁增長。

有趣的是，汽車領域對H100的需求也開始蓬勃發展。Colette Kress在電話會議上，指出特斯拉購買了3.5萬個H100 GPU，以訓練其「全自動駕駛」系統，汽車因而將成為「今年資料中心業務中最大的企業垂直市場」。

除此之外，新一代晶片也是一大動能。輝達執行長黃仁勳指出，輝達新品Blackwell——也就是3月份GTC大會上正式亮相的新AI晶片——將在第四季進入資料中心、開始貢獻營收，且因Blackwell GPU能夠向下相容、運行相同的軟體，客戶將能在現有的資料中心中輕鬆地從H100過渡到H200，再過渡到B100，預期有望帶來更大的業績增長。

黃仁勳也在電話會議中表示，有別於過往每兩年設計新款晶片，輝達現在起每年都會推出新品。天風國際證券分析師郭明錤也在日前發布報告，指出輝達下一代AI晶片R系列 / R100 AI晶片將會在2025年第四季量產，並將採用台積電的N3製程與CoWoS―L封裝。

展望第二季，輝達預期營收為280億美元、上下浮動2％。看似前景可期，不過，巴克萊證券亞太區半導體產業分析師陸行之，今早在臉書上發布文章，指出「二季度實在看不到什麼獲利預期大驚喜」。

陸行之分析，輝達預期營收280億美元，季增5―10％，年增107％，但相較前幾季度已略微降溫；此外，第二季毛利率預期為74.3至75.3％，也比上季度預期及分析師預期低，背後原因可能是競爭造成毛利率下滑、低價產品比重增加、或高毛利率中小型客戶都已拿到貨，如今出貨對象以要求折扣的大型CSP為主。日後走勢仍得觀察專做CSP客戶訂單的台灣伺服器廠商第二季營收狀況。

輝達台廠供應鏈紛紛釋樂觀展望

鴻海發言人巫俊毅。報系資料照／記者林俊良攝影

回到台廠AI伺服器供應鏈狀態，事實上近期各大廠的法說會，普遍都對AI伺服器的後市發展抱持樂觀展望。如鴻海發言人巫俊毅宣布第一季AI伺服器營收年增高達200％，也比去年第四季成長將近雙位數，並預期接下來一季比一季好；而AI伺服器占整體伺服器也已接近四成，逼近上季法說會喊出的年度目標。

同樣受矚目的還有廣達，經營團隊預期AI伺服器下半年營收將顯著成長，並將貢獻整體伺服器營收逾五成；而英業達總經理蔡枝安也看好AI伺服器今年將扮演主要成長動能，加上一般伺服器也緩步回溫，有望推升全年伺服器營收雙位數成長，其中AI伺服器佔整體伺服器比重將達接約20％。

此外，台北國際電腦展Computex也開展在即，黃仁勳此趟來台將再與台廠帶來哪些新合作，值得持續觀察。

（本文出自2024.05.23《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）