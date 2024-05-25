外電：AI盛世撐台股 抵銷軍演衝擊

全球資本市場局勢日趨詭譎，美中科技戰、中共軍演、美國經濟與通膨問題三大隱憂，讓台股走勢大洗三溫暖，昨日美股三大指數慘跌，道瓊以大跌六○五點七八點作收，讓台股二十四日一開盤亦以下跌一六四點七六點開出，盤中一度挫逾二百點，幸而在電子、航運、營建股撐盤下，跌幅收斂，指數重回二萬一千六百點之上，終場以二一五六五點三四點，小跌百分之○點一九作收。

美國財政部長葉倫二十三日表示，希望以市場為導向的國家能對中國大陸的國家導向產業政策築起「反對之牆」。她表示，Ｇ７以外的許多國家都對中國大陸在電動汽車、太陽能產品、半導體、鋼鐵等戰略產業的過度投資表示關切，包括墨西哥、印度和南非。她說，若中國大陸不改變政策，包括從增加生產轉向促進內需，市場驅動型經濟體將面臨來自中國大陸的大量低價出口湧入，致製造商生存受威脅。葉倫說，Ｇ７官員將討論對策。

雖然美股走弱，但美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）股價二十三日受惠強勁的財測與需求，收盤大漲逾百分之九，首度突破一千美元價位，市值單日暴增近二千二百億美元，至二點五五兆美元，取代蘋果和特斯拉成為美股散戶新寵，增加的市值遠超過昔日半導體霸主英特爾（Intel）市值，穩居美國市值第三高上市公司，僅次於微軟的三點一七兆美元及蘋果二點八七兆美元。執行長黃仁勳身價也跳升至全球第十七大富豪。

彭博資訊報導指出，雖然中國大陸在台灣展開大規模軍演，但全球投資人對台灣這個AI晶片主要供應方的偏寵有增無減，近年來，台灣以科技股為主的股票市場與那斯達克指數的總體相關性愈趨緊密，與AI概念股的相關性尤強。輝達和台股間的五十二周滾動相關係數徘徊在○點六一左右，較二○一五年至二○一九年間的平均相關係數為○點三六明顯增加。彭博資訊因此認為，隨著輝達為全球AI熱注入新活力，來自北京的武力威脅將石沉大海。

黃仁勳已成AI時代名流，他宣告AI促成的「下一場工業革命已經開始」。由於台北國際電腦展COMPUTEX進入倒數計時，黃仁勳下周也將來台，與多家台廠供應鏈同台談景氣，可望為科技業前景和台股釋出更多風向球。