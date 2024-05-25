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權王休息 中小型股接棒

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

台積電（2330）昨（24）日回檔休息，讓出表現機會給中小型股，盤面類股輪動，資金回流櫃買市場，中小型股接棒演出，推升櫃買指數開低走高，終場漲1.05%，收254.61點，櫃買市值前三大指標股如元太、環球晶、力旺等全數收紅。

美股四大指數拉回，昨日權值股普遍承壓，其中權王台積電跌0.9%，不過中小型股紛紛強勢表態，帶動櫃買指數由黑翻紅。觀察富櫃200指數成分股表現，信驊及系微表現突出，雙雙攻上漲停；旺矽、鈺太、宜鼎、雙美、朋程、昇達科等漲幅也在7%以上。

至於法人買超股部分，雙鴻獲得三大法人合計買進6.4億元、系微5.1億元；至於買超4億元以上的有信驊、旺矽、富喬；鈺太、朋程則逾3億元。

兆豐投顧董事長李秀利、群益投顧董事長蔡明彥表示，儘管大盤拉回，但類股健康輪動，多方小勝一籌，台股底部愈墊愈高，研判後續行情欲小不易。

台積電 櫃買指數

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