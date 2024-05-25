13檔潛力股 野村按讚

野村證券日前在美國及歐洲展開路演（Roadshow），聚焦於輝達供應鏈和邊緣AI（包括AI PC、AI手機）二大投資議題，按讚13檔台股。野村預計，2024至2025上半年輝達GB200供應將呈現緊張狀態，建議關注台積電（2330）、鴻海、廣達等；邊緣AI方面，則偏好AI PC，看好宏碁、華碩、聯發科等，前景亮眼。

輝達財報公布後，大幅優於市場預期。野村大中華半導體與科技產業分析師滕喆安（Donnie Teng）分析，根據路演中投資人的回饋，輝達供應鏈受到高度關注，特別是與GB200相關供應鏈有關的公司。

滕喆安指出，在GB200供應鏈方面，野村預期2024-2025上半年，供應鏈將呈現緊張關係，包括B200/B100/GB200是否能快速量產、主要競爭對手超微（AMD）至2025年可能量產下一代AI晶片等因素影響，但仍持續看好台積電、鴻海、廣達、奇鋐、雙鴻、欣興、台光電、信驊等個股。

雖然，市場過熱的情況讓部分投資人擔憂，未來任何的需求不如預期，均可能導致股價下跌修正，不過，滕喆安則基於初期可能只有台積電可以生產CoWoS-L、GB200的機架需求非常強勁、及AMD下世代AI晶片MI350i/375i可能在明年年中前均無法邁入大量生產等因素為由，建議投資人可在明年上半年前，繼續持有GB200供應鏈相關標的。

在邊緣AI上，滕喆安分析，美國大型投資人似乎更看好AI PC未來潛力。若AI PC供應商持續表現優異，預計2024年下半年將轉向關注AI智慧型手機，尤其2024年第3季適逢購物節旺季，更可能將有新機型推出。

在台系相關受惠股上，滕喆安盤點，由於AI PC與AI伺服器成長趨勢類似，未來潛在受益者將包括：電腦設備製造商如宏碁、華碩等，WiFi 7供應商如聯發科、瑞昱等，以及電源供應、電源管理IC（PMIC）相關公司如矽力*-KY等，未來皆具有亮眼「錢景」。

微軟和高通可能會在2024年下半年推出更多AI PC相關的產品，AMD和英特爾緊追在後。6月台北國際電腦展（Computex）可能會有更多的AI PC產品亮相，成為產業趨勢重要風向球。