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無畏美股收黑、中共軍演 股王、航海王集氣 台股抗跌
美股四大指數收黑、中共軍演第二日、台積電（2330）熄火壓抑台股昨（24）日開低逾百點，所幸股王信驊亮燈漲停、航海王長榮大漲逾半根停板，「雙王」支撐指數跌點收斂，終場加權指數小跌42點收21,565點，成交量萎縮至4,244億元；周線連五紅，漲306點或1.4%。
就業數據仍強，美聯準會（Fed）降息希望降低，衝擊美股自高點拉回，亞股普遍承壓；台股開低下殺跌破5日線，隨低接買盤進場，雙王強勢表態，推升台股走高，終場小跌0.19%，相較日、韓、中、港等主要亞股，台股明顯抗跌。
千金股漲跌互見，伺服器遠端管理晶片（BMC）廠、同時也是台股股王的信驊表現最強勢，受惠AI伺服器需求持續升溫，早盤開高後即亮燈強鎖漲停至收盤，終場漲335元收3,695元。股后爭霸戰持續上演，緯穎以平盤作收，世芯-KY漲3.6%重返股后；祥碩、力旺、弘塑等均漲逾3%；健策盤中一度突破千元達1,005元，終場以991元收市。
航海王長榮漲逾半根停板，帶動貨櫃三雄漲幅3%之上，萬海及陽明管理層釋出正面訊息，帶動航運股為撐盤要角；全球AI指標輝達財報、股價表現亮眼，帶動部分AI概念股矽光子、機器人、散熱、矽智財等續夯。
集中市場三大法人合計買超73.63億元，連三買；外資買超60.6億元，連三買；投信賣超12.9億元，由買轉賣；自營商買超25.9億元，由賣轉買。八大公股行庫賣超13.6億元，連四賣。
展望下周盤勢，綜合群益投顧董事長蔡明彥、兆豐投顧董事長李秀利等看法，台股短線下方先以10日線21,278點做為觀察點，高點可先看22,000點。
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