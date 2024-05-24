野村美歐路演 投資人關注「兩大投資議題」按讚13台廠

野村證券日前在美國及歐洲展開路演（Roadshow），聚焦於輝達供應鏈和邊緣AI（包括AI PC、AI手機）二大投資議題。野村預計，2024至2025上半年輝達GB200供應將呈現緊張關係，並按讚13台廠，建議關注台積電、鴻海、廣達等；邊緣AI方面，則偏好人工智慧（AI）個人電腦（PC），看好宏碁、華碩、聯發科等，前景亮眼。

輝達財報公布後，大幅優於市場預期。野村分析，輝達供應鏈受到廣大投資人青睞，特別是與GB200相關供應鏈的公司，如：台積電、鴻海、廣達等。

在GB200供應鏈方面，野村預期2024-2025上半年供應鏈，將呈現緊張關係，包括B200/B100/GB200是否能快速量產、主要競爭對手AMD至2025年可能量產下一代AI晶片等因素影響，但仍持續看好台積電、鴻海、廣達、奇鋐、雙鴻、欣興、台光電、信驊等個股。

不過，市場過熱的情況卻讓部分投資人擔憂，未來可能導致需求不如預期，進而影響股價下跌。野村則給予投資人一顆強勁定心丸，建議可在2025年上半年之前，繼續持有與GB200供應鏈相關的標的。

在邊緣AI上，野村分析，美國大型投資人似乎更看好AI PC的未來潛力，包括宏碁、華碩、聯發科、瑞昱、矽力-KY等。若AI PC供應商未來持續表現優異，預計2024年下半年將轉向關注AI智慧型手機，尤其2024年第3季適逢購物節，更可能將有新機型推出。

反觀在全球受惠股上，野村盤點，AI PC與AI伺服器成長趨勢類似，未來潛在受益者，包括：與運算性能相關的公司，如CPU供應商（高通、AMD和英特爾）、記憶體製造商（三星、美光、海力士等）、電腦設備製造商（戴爾、惠普、聯想、宏碁、華碩、蘋果等）、連接性相關公司，如WiFi 7供應商（博通、聯發科、瑞昱等），以及電源供應、電源管理IC（PMIC）相關公司，未來皆具有亮眼「錢景」。

其中，微軟和高通可能會在2024年下半年推出更多AI PC相關的產品，AMD和英特爾緊追在後。台北國際電腦展（Computex）六月的展會可能會有更多的AI PC的產品亮相，值得留意。

另外，讓許多投資人震驚的是，Windows 10的系統支援也將在2025年10月結束，屆時全球大約2.4億台裝置將面臨報廢，進而促進換機潮，而未來更強大的個人AI虛擬助理等潛在應用，將有助提高使用者的工作效率。