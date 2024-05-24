就市論勢／矽智財、光通訊 聚光

盤勢分析

美國最新就業數據和聯準會會議紀要影響市場對降息預期，美股主要指數23日多走跌，影響台股昨（24）日開盤時跌逾200點，不過隨後在航運、營建等傳產，部分高價股走高支撐下，跌勢收斂，終場台股跌42點收21,565點，成交量4,187億元，周線連續第五周收紅。

在成交比重部分，電子股成交量近日來到逾七成水準，較過去幾周成長。

觀察近一周盤勢， 市場持續消化聯準會釋出訊息及關鍵企業財報，其中AI指標企業財報正向，但包括最新釋出的聯準會會議紀要、官員談話及最新就業數據，都降低市場對降息預期，影響投資情緒，美股主要指數過去幾天漲跌互見。

分析台股表現，近期盤面資金輪動速度加快，其中具股息者為吸引資金、推升大盤重要題材之一；其次包括部分非金電題材與落後補漲標的，也是近日吸引資金且推動大盤上升另一來源，其中部分落後補漲的非金電題材，主要受惠財報公布、獲利上調等正面消息激勵。

在科技股部分，AI與半導體長期來說仍是大趨勢且無改變，不過近期隨著各家財報等數據揭露，加上評價面短線變化，因此股價出現較明顯波動；與此同時，台北電腦展將於6月初登場，部分資金也提前卡位有望受惠的供應鏈，可以留意是否有AI等新應用與題材發酵。

投資建議

投資上仍建議主動選股，聚焦成長能見度可看到未來二至三年的產業或公司，如AI（人工智慧）、 IP（矽智財）/ASIC（客製化晶片）、光通訊、重電等。