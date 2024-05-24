ETN趨勢導航／富邦蘋果正二N 勁揚4%

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股本周在美股高檔震盪、輝達（NVIDIA）財報利多，以及中共軍演等多空因素交雜中，持續上演創高走勢，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，富邦蘋果正二N（02001L）單周上漲4.27%，登上冠軍寶座。

美股四大指數延續本波漲勢，上半周接連創下歷史新高，雖然美聯準會（Fed）最新會議紀錄偏鷹，且勞動市場仍然吃緊，降息預期消退，所幸台股人工智慧（AI）樂觀氣氛不減，行情看回不回，統計集中市場單周漲306點或1.44%，連五紅，櫃買市場周線漲3.29點或1.30%，連二紅。

追蹤台股標的為主的26檔ETN中，有約三成打敗兩市大盤，其中富邦蘋果正二N發揮槓桿威力，單周漲幅4.27%居冠，第二、三名為富邦行動通訊N、元大特選電動車N，漲幅分別為2.77%、2.75%。

本周前段班主要分布於電動車、通訊、ESG等特色，統一智慧電動車N、統一特選台灣5GN、元大ESG高股息N、元大ESG配息N、元大上櫃ESG龍頭N、兆豐半導體氣候N、策元大加權策略N等，單周漲幅亦在1.42%至2.36%不等。

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