ETN趨勢導航／富邦蘋果正二N 勁揚4%
台股本周在美股高檔震盪、輝達（NVIDIA）財報利多，以及中共軍演等多空因素交雜中，持續上演創高走勢，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，富邦蘋果正二N（02001L）單周上漲4.27%，登上冠軍寶座。
美股四大指數延續本波漲勢，上半周接連創下歷史新高，雖然美聯準會（Fed）最新會議紀錄偏鷹，且勞動市場仍然吃緊，降息預期消退，所幸台股人工智慧（AI）樂觀氣氛不減，行情看回不回，統計集中市場單周漲306點或1.44%，連五紅，櫃買市場周線漲3.29點或1.30%，連二紅。
追蹤台股標的為主的26檔ETN中，有約三成打敗兩市大盤，其中富邦蘋果正二N發揮槓桿威力，單周漲幅4.27%居冠，第二、三名為富邦行動通訊N、元大特選電動車N，漲幅分別為2.77%、2.75%。
本周前段班主要分布於電動車、通訊、ESG等特色，統一智慧電動車N、統一特選台灣5GN、元大ESG高股息N、元大ESG配息N、元大上櫃ESG龍頭N、兆豐半導體氣候N、策元大加權策略N等，單周漲幅亦在1.42%至2.36%不等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言