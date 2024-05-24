一周熱門零股／聯電、元大高股息 人氣夯

台股本周受惠輝達財報驚人表現，整體盤面由台積電及AI族群領漲，推升大盤屢創歷史新猷，零股投資人熱情交易，聯電（2303）、元大高股息、群益ESG投等債20+入榜本周零股交易前十強。

根據CMoney統計本周熱門零股前十強標的依序為：國泰永續高股息、台積電、復華台灣科技優息、鴻海、群益台灣精選高息、聯電、元大高股息、群益ESG投等債20+、元大台灣50、長榮，十檔標的交易量218萬至657萬股不等。

國泰永續高股息連續兩周衝上零股交易排行第一名，台積電緊追在後。