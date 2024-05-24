快訊

中職／睽違287天先發！潘威倫不到4局掉7分 第150勝再等等

逾8萬抗議民眾包圍立院 警設鐵柵欄：濟南、林森南路「只出不進」

國會聽證權二讀通過！官員虛偽陳述依法追刑責 關係人最重罰20萬

4月台股動搖散戶軍心 證券劃撥存款餘額逾千億被洗出場

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
4月台股有感回檔，散戶信心顯著動搖。聯合報系資料庫
4月台股有感回檔，散戶信心顯著動搖。聯合報系資料庫

中央銀行24日發布4月金融情況，貨幣總計數M1B與M2年增率，分別下降為4.94％及6.06％，雙雙呈現下降，主要是因為資金淨匯出。同時，央統計4月底證券劃撥存款餘額為3兆3753億元，驟減1373億元，股市散戶信心似乎因當時股價表現而有所動搖，不過，央行認為金額並沒有太特別，應屬正常現象。

台股4月中旬高檔明顯拉回，甚至在419當天盤中一度暴殺千點，最低下殺至1萬9291點，尾盤跌幅雖然收斂但仍重挫774點，以1萬9527點收盤，4月下旬止跌回穩後緩步回溫，4月的台股上下波動超過1500點，動搖投資人信心，反映在資金上，就是證券劃撥存款餘額4月底劇減至3兆3753億元。

央行官員認為，證券劃撥存款餘額大減主要是因為4月中旬台股修正，市場情偏冷，但在股市交易熱絡的情形下，金額並未出現異常。

4月底股票市場融資餘額為3842億元，創下100年2月以來新高，刷新13年3個月紀錄，前高為3853億元，央行官員解釋，融資餘額隨股票市場市值變動，市值愈大，整體融資金額就會跟著增加。

此外，4月外國人新台幣存款餘額2209億元，年增率達12.19％，並較3月略增，央行表示有兩項因素影響新台幣存款餘額增加，包括外資賣超台股，先存入台幣帳戶，以及4月現金股利收入較去年同期為多，這兩項因素都會讓外國人新台幣存款增加。

4月外匯存款餘額增至9兆2921億元，創歷史新高，央行說明原因為有二，一是新台幣貶值，二是貨款的收付，出口好轉，企業收取外匯增加。

央行 新台幣

延伸閱讀

台股重挫打擊散戶信心 4月證券劃撥餘額暴跌1373億

台股大好 國泰金首季台股未實現收益逾千億

國泰金法說會／國壽首季股票操作強 台股投報率「倍增」至14.8%

6月台股期指跌40點

相關新聞

長榮國際加速分家 第三波賣股公告、再賣長榮航5萬張

長榮國際（EIC）繼續啟動分家，24日再度申讓要賣出長榮航空（2618）5萬張，這是長榮國際在董事會後第三波賣長榮航空，...

野村美歐路演 投資人關注「兩大投資議題」按讚13台廠

野村證券日前在美國及歐洲展開路演（Roadshow），聚焦於輝達供應鏈和邊緣AI（包括AI PC、AI手機）二大投資議題...

4月台股動搖散戶軍心 證券劃撥存款餘額逾千億被洗出場

中央銀行24日發布4月金融情況，貨幣總計數M1B與M2年增率，分別下降為4.94％及6.06％，雙雙呈現下降，主要是因為...

台驊賣長榮獲利5488萬元 仍持有2000多張

台驊（2636）24日公告提高資金使用效益賣出長榮海運部分持股，分別於4月29日到5月24日賣出長榮（2603）1,43...

法人：台北電腦展前台股由AI扮主角 後續看Fed會議

台股今天早盤重挫逾200點，跌破21400點後，在航運及高價AI電子股支撐下，跌勢快速收斂，終場收在21565.34點。...

台股重挫打擊散戶信心 4月證券劃撥餘額暴跌1373億

台股4月走勢如坐大怒神，有「散戶信心風向球」之稱的證券劃撥存款餘額，跟著劇烈震盪，4月暴跌新台幣1373億元、降至3.3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。