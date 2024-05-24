4月台股動搖散戶軍心 證券劃撥存款餘額逾千億被洗出場

中央銀行24日發布4月金融情況，貨幣總計數M1B與M2年增率，分別下降為4.94％及6.06％，雙雙呈現下降，主要是因為資金淨匯出。同時，央統計4月底證券劃撥存款餘額為3兆3753億元，驟減1373億元，股市散戶信心似乎因當時股價表現而有所動搖，不過，央行認為金額並沒有太特別，應屬正常現象。

台股4月中旬高檔明顯拉回，甚至在419當天盤中一度暴殺千點，最低下殺至1萬9291點，尾盤跌幅雖然收斂但仍重挫774點，以1萬9527點收盤，4月下旬止跌回穩後緩步回溫，4月的台股上下波動超過1500點，動搖投資人信心，反映在資金上，就是證券劃撥存款餘額4月底劇減至3兆3753億元。

央行官員認為，證券劃撥存款餘額大減主要是因為4月中旬台股修正，市場情偏冷，但在股市交易熱絡的情形下，金額並未出現異常。

4月底股票市場融資餘額為3842億元，創下100年2月以來新高，刷新13年3個月紀錄，前高為3853億元，央行官員解釋，融資餘額隨股票市場市值變動，市值愈大，整體融資金額就會跟著增加。

此外，4月外國人新台幣存款餘額2209億元，年增率達12.19％，並較3月略增，央行表示有兩項因素影響新台幣存款餘額增加，包括外資賣超台股，先存入台幣帳戶，以及4月現金股利收入較去年同期為多，這兩項因素都會讓外國人新台幣存款增加。

4月外匯存款餘額增至9兆2921億元，創歷史新高，央行說明原因為有二，一是新台幣貶值，二是貨款的收付，出口好轉，企業收取外匯增加。