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法人：台北電腦展前台股由AI扮主角 後續看Fed會議

中央社／ 台北24日電
AI示意圖。 （路透）
AI示意圖。 （路透）

台股今天早盤重挫逾200點，跌破21400點後，在航運及高價AI電子股支撐下，跌勢快速收斂，終場收在21565.34點。法人認為，5月下旬到6月台北國際電腦展，AI題材將扮演主角。

台股今天跌42.09點，收在21565.34點，成交值新台幣4134.53億元，指數力守5日均線21446點；本週上漲306.87點，週線連5紅，累計5週上漲2038.22點。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉接受電訪表示，他認為，台股在5月下旬到6月台北國際電腦展，將把人工智慧（AI）題材推上高峰，AI伺服器大廠美超微（Supermicro）總裁暨執行長梁見後、輝達（Nvidia）創辦人黃仁勳、超微（AMD）執行長蘇姿丰3大巨頭現身電腦展，將是重頭戲。

不過，他直言，反映台北國際電腦展利多之後，台股仍將面對美國聯準會（Fed）的利率會議，另外，5月31日MSCI指數生效，還有前兩大ETF成份股換股，都將影響台股走勢。

三大法人合計買超68.28億元，其中外資及陸資買超60.62億元、自營商買超25.97億元，但投信賣超18.31億元。

外資買超前10名除航運股、台灣存託憑證各1檔之外，其餘8檔全為電子股，依序為矽統、鴻海、泰金寶-DR、群創、長榮、燿華、光寶科、英業達、瑞軒、華邦電。

外資賣超前10名當中僅2檔電子股，其餘為ETF及傳產、金融股，依序為復華富時不動產、長榮航、聯電、中鋼、玉山金、力積電、群益台灣精選高息、復華台灣科技優息、第一金、元大台灣價值高息。

台股 電腦展

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