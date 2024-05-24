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台股重挫打擊散戶信心 4月證券劃撥餘額暴跌1373億

中央社／ 台北24日電
股市示意圖。圖／ingimage
股市示意圖。圖／ingimage

台股4月走勢如坐大怒神，有「散戶信心風向球」之稱的證券劃撥存款餘額，跟著劇烈震盪，4月暴跌新台幣1373億元、降至3.3兆元。不過央行官員指出，台股月底有回升，情況比國際股市要好些。

央行今天公布4月金融概況，受到資金淨匯出影響，M1B及M2年增率分別下降為4.94%及6.06%。

由於台積電法說行情失靈，加上中東以伊情勢升溫，台股4月19日爆發股災，盤中指數崩跌1009.32點，創史上盤中第二大跌點紀錄，隨後跌勢收斂，終場仍大跌774.08點，收在19527.12點，改寫台股單日最大跌點。

央行經研處副處長曹體仁說明，4月股市波動較大，上旬走揚、中旬下修，月底又回升，受到月中台股下挫、市場情緒冷卻影響，證券劃撥存款餘額金額顯著減少，但數值也沒有大到異常的程度，主要還是反映全球股市市況不佳。

曹體仁補充，觀察市場動向，雖然4月台股波動大，但法人操作方向並非一致，顯見大家有不同的投資觀點；此外，台股加權股價指數下旬回升且4月月線收紅，「比國際股市好一點」。

而4月股市融資餘額衝上3842億元，創100年2月以來的新高，曹體仁說明，此數值會隨著股市市值變動，當市值愈大、經濟規模愈大，融資金額也會跟著增加。

至於4月外國人新台幣存款規模擴大、升至2209億元，年增率直衝雙位數成長、達12.19%，曹體仁點出2因素，一是外資賣超台股，資金暫時停泊於帳戶，二是4月現金股利比3月及去年同期多，使得餘額顯著成長。

值得注意的是，4月外匯存款期底餘額升至9兆2921億元，改寫歷史新高，曹體仁表示，出口好轉、廠商貨款收入增加，是一大助力，新台幣貶值也有影響。

台股 新台幣

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