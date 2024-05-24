台股週線連5紅 上市公司總市值衝破68兆元
台股週線連5紅，24日集中市場加權指數收在21565.34點，較上週上漲306.87點，漲幅約1.44%，根據證交所統計，本週全體上市公司總市值較上週暴增新台幣9727.24億元，達到68兆6220億元。
以產業別指數來看，其他電子類指數本週上漲3.98%，漲幅排第1；建材營造類指數下跌5.06%，跌幅最大。
本週未含金融類指數上漲336.88點，漲幅約1.82%，未含電子類指數下跌382.53點，跌幅約1.87%，未含金融電子類指數下跌323.77點，跌幅約1.98%。
本週集中市場總成交金額2兆2184億元，全體上市股票成交金額2兆943億元，股票成交量週轉率為3.29%。
成交金額前3名產業清一色為科技相關，分別為半導體類4329.83億元，占全體上市股票交易金額20.67%；電腦及週邊設備類3969.87億元，交易金額占比18.96%，電子零組件類2209.32億元，占比10.55%，
累計今年開盤迄今共93個交易日，集中市場總成交金額38兆1632億元，市場日平均成交金額4103.57億元，股票成交量週轉率49.20%，股票日平均成交量週轉率為0.53%。
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