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台股下跌42.09點 三大法人買超68.27億元
台股24日開低，早盤以21442.67點開出，終場收在21565.34點，下跌42.09點，跌幅0.19%，成交量4,134.53億元，三大法人買超68.27億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超60.62億元，投信賣超18.31億元，自營商買超（合計）25.96億元，其中自營商（自行買賣）買超8.32億元，自營商（避險）買超17.64億元。
輝達（Nvidia）昨日大漲，台積電ADR周四繼續上漲0.6%，收在157.09美元，換算台幣仍維持在千元以上，較台北交易溢價15.74%。台積電（2330）今日現股表現休息，終場收在867元，下跌8元，跌幅0.91%。
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