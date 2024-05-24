快訊

藝人賀軍翔捲入官司！住處遭檢警搜索「為保全證據」

在野有人倒戈？ 民進黨團提案一度59票 藍委面面相覷

電動機車戰／電動機車銷量4年淪落到腰斬 砸錢補助為何還發不完？

台股盤中跌幅收斂 21600點失而復得

中央社／ 台北24日電

美股重挫，台股今天早盤大跌逾200點，連續跌破21600、21500、21400點，但在高價股勁揚、航運股撐盤下，大盤跌勢收斂，盤中指數回到21600點之上。

加權指數在12時19分來到21604.20點，下跌3.23點，成交值約新台幣3165億元。

台積電早盤跌17元至858元，雖然隨後跌勢稍為收斂，但盤中仍在平盤之下；鴻海先跌後漲，高點176元，漲3元；大立光低點2145元，跌45元。

高價股IC設計廠信驊盤中奔上漲停板3695元；世芯-KY開低走高，盤中高點2880元，漲5.88%。

貨櫃三雄陸續舉行股東會，萬海、長榮漲逾4%，陽明漲逾2%。

群益投顧分析師廖健佑接受電訪表示，美國聯準會（Fed）9月降息機率下降，美股大跌，美元指數走揚，新台幣偏弱，但台股早盤重挫後，有內資撐盤，尤其傳產股當中的航運股上演股東會行情，加上擁人工智慧題材的高價電子股勁揚，即便台積電盤中偏弱，指數跌勢仍然大幅收斂。

台積電 股東會

延伸閱讀

他怨台股5缺點！全網有感1機制沒意義 敲碗開放全零股交易

點名AI相關產業 富邦金總座：長期看好台股

台股多空戰 突圍再創高…台積、鴻海、聯發科強勢穩盤

台股基金十強 犀利

相關新聞

美股道瓊重挫 台積電開跌17元 台股開盤下挫164點

台股24日開盤指數為21,442.67點，下跌164.76點。台積電（2330）開盤價為858元，下跌17元。

資金湧入存託憑證 泰金寶爆量漲停 排隊買單超過7萬張

台股24日開低震盪，盤中最低一度下殺至21381.25點，盤面上資金湧進存託憑證，泰金寶-DR、明輝-DR、晨訊科-DR...

聯鈞法說會報喜 股價直衝漲停 改寫近6年新高

功率半導體暨雷射封裝廠聯鈞（3450）日前召開法說會，公司表示，下半年傳統旺季加持下，產能利用率有望再提升，期盼今年營運...

Nvidia 大漲 股王信驊漲停衝上天價、股后世芯也大漲

輝達（Nvidia）上季財報營收及獲利明顯優於市場預期，周四股價上漲9.3%，以1,037.99美元收盤，Nvidia股...

「這個族群」即將轉弱…台積電（2330）魏哲家的話一定要聽！ 專家：所有均線呈現向下

其中有一類股在今日跌破所有長天期均線，且所有均線均呈現向下，那就是...

點名AI相關產業 富邦金總座：長期看好台股

富邦金控昨（23）日舉行法說會，旗下富邦人壽首季股票投資超賺。富邦金資料顯示，富邦人壽今年首季國內外股票投資均獲得逾19...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。