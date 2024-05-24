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資金湧入存託憑證 泰金寶爆量漲停 排隊買單超過7萬張

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導

台股24日開低震盪，盤中最低一度下殺至21381.25點，盤面上資金湧進存託憑證，泰金寶-DR、明輝-DR、晨訊科-DR紛紛衝上漲停，其中泰金寶-DR（9105）爆逾6.8萬張大量，股價創3個月新高，漲停排隊買單超過7萬張。

據了解，泰金寶為仁寶（2324）旗下泰國子公司，是金仁寶集團第一個規模化的海外生產據點，並且為泰國當地最大的台商，而公司在碧武里設有工廠，主要幫國際品牌大廠生產硬碟和印表機，並且泰金寶在當地已擁有高達12座工廠，每年來自泰廠的營收貢獻，已佔整體的六成之多。

泰金寶總經理鄒孔訓日前指出，旗下大部分產品毛利率偏低，例如硬碟等，不過目前已加入高毛利率產品。展望未來，鄒孔訓看好，隨著泰國新廠將從今年第1季底陸續啟用，以及多項策略合作逐步展開，整體營運效益也將大幅改善，預估今年策略合作的綜合效益將會顯現。

泰金寶為金寶集團旗下EMS廠，不僅是泰國最大的電子製造服務公司，2001年更在地完成上市，自創立以來走過30個年頭，擁有豐富的製造經驗，旗下產品質量及先進自動化製造服務，享有盛譽。

鄒孔訓表示，近年全球供應鏈去中國化的趨勢已相當明顯，泰金寶作為金寶（2312）在泰國地區的主力團隊，已提早在東南亞完成布局，泰金寶已經準備好了。

泰國 泰金寶

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