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儒鴻董座談未來營收每月估達30億 股價向上跳空衝高

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導

儒鴻（1476）23日舉辦法說會，董事長洪鎮海表示，今年營收除了9月份，未來其他月份，只要船期不要太過延誤，應該都可能達到30億元的理想。儒鴻24日股價跳空開高，一度衝上501元，盤中上漲逾2%。

洪鎮海指出，9月因為產品季節交換季的關係，可能、不一定達到營收30億元的目標，但其他月份，只要船期不要太過延誤的話，應該都可能達到（30億元）理想。

主要大客戶NIKE的下單結構沒有減少，只是增加的幅度不高；至於Lululemon目前訂單狀況則算是平盤，沒有受到財測的影響。整體而言，目前景氣持續好轉，而原物料今年供給持穩、價格偏軟，印尼廠第4季可望轉虧為盈，明年營收應可維持雙位數成長。

船運費用上漲的部分，洪鎮海指出，漲幅沒有像疫情期間多，但現階段比較麻煩的是，出貨之後沒有空櫃可以用，影響到後續的出貨，甚至已對營收造成某種程度的干擾。

儒鴻4月營收28.69億元，月增1.68%、年增13.1%；累計前四月營收105.01億元，年增16.2%。第一季營收76.33億元，營業毛利22.47億，毛利率29.43%，較去年第四季下滑3.08個百分點，但較去年同期上升1.07個百分點。稅後純益14.25億元，年增72%，每股純益（EPS）5.19元。

儒鴻今以491元開高，挑戰月線大關，盤中一度上漲至501元，漲幅逾2%。

儒鴻 營收

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