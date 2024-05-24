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聯鈞法說會報喜 股價直衝漲停 改寫近6年新高

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導

功率半導體暨雷射封裝廠聯鈞（3450）日前召開法說會，公司表示，下半年傳統旺季加持下，產能利用率有望再提升，期盼今年營運能大幅改善。此消息激勵24日股價直衝漲停87.5元，創下近6年新高，盤中成交量逾1.7萬。

聯鈞主要從事封裝測試代工生產及製程設計服務，具備雷射元件開發技術，已具有矽光子技術，該公司估計今年下半年將小量生產，並與主要客戶完成認證矽光子，全面搶攻AI商機。

聯鈞首季每股純益0.31元，較去年第4季每股淨損0.01元、去年同期每股淨損0.28元出色。聯鈞指出，上季業績回溫，主要受惠於AI助力，推升資料中心相關產品出貨比重大增，挹注獲利表現轉正。

聯均指出，目前公司產品出貨主力仍以400G為主，少數100G產品則是因應客戶需求生產，未來隨著光通訊應用在AI伺服器不斷成長，公司也將會積極與客戶合作。

聯鈞表示，去年資料中心相關營收比重不到二成，今年首季已來到五成，凸顯AI浪潮下，客戶對短距離傳輸的需求正與日俱增，激勵該公司出貨同步走升。

AI 聯鈞

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