Nvidia 大漲 股王信驊漲停衝上天價、股后世芯也大漲

輝達（Nvidia）上季財報營收及獲利明顯優於市場預期，周四股價上漲9.3%，以1,037.99美元收盤，Nvidia股價大漲突破1,000美元關卡，台股千金AI股也上漲表態，股王信驊（5274）24日開高走高衝上漲停3,695元，寫下歷史新高，奪回股后的世芯-KY（3661）也大漲近5%。

輝達周三公布上季財報，截至4月28日的第1季營收260億美元，年增262%，明顯優於市場預期的246.9億美元，連續三個季度成長超過二倍；剔除某些項目的每股盈餘為6.12美元，較分析師先前預測的每股盈餘5.65美元優。

展望本季，預估營收280億美元，高於 LSEG 數據顯示分析師預期的266.1億美元； 輝達還宣布拆股計畫，1股拆為10股，使其股票更易流通，預計6月10日生效。

美股周四收跌，道瓊指數收在39,065.26點，下跌605.78點、跌幅1.53%；S&P500指數下跌0.74%；那斯達克指數下跌0.39%；費半指數下跌0.02%。；但輝達則是上漲9.3%，以1,037.99美元作收，年內漲幅擴大到110%，市值在一天之內暴增近2,200億美元，至2.55兆美元。

輝達大漲，台股AI股漲跌互見，由高價千金股領軍表態，信驊以3,360元開高後衝上漲停3,695元，上漲335元，創下歷史新高價；世芯-KY重新奪回股后，早盤以2,680元開低後走高，盤中翻紅一度拉升至2,880元，上漲160元，漲幅5.88%，盤中漲幅4.96%。

股王、股后大漲之外，緯穎（6669）也是開低走高，盤中翻紅一度拉升至2,865元，上漲125元，漲幅4.56%；千金股中包括力旺（3529）、祥碩（5269）、M31（6643）、嘉澤（3533）等AI概念股也都是上漲的表現。