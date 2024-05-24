美股齊跌 法人：台股基本面有利中長期表現

台股23日不畏中共軍演消息，指數再創歷史新高，但美股齊跌，道瓊工業指數下跌逾600點，法人認為，台股今天難免受美股影響，短線漲多仍應留意賣壓，不宜追高，基本面仍有利中長期表現。

美東時間23日道瓊工業指數收39065.26點，仍下跌605.78點；那斯達克收16736.03點，下挫65.51點，標準普爾500指數收5267.84點，跌39.17點；費城半導體指數收5125.98點，跌0.83點。

儘管受到中共軍演消息影響，台股23日仍再創歷史新高，上漲55.6點收在21607.43點。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，投資人關注美國聯準會（Fed）動向及輝達（NVIDIA）財報，但市場預期短線聯準會不可能降息，通膨狀況也不至於升息；而輝達股價領先財報上漲後，台股昨天開高走低，再由電子股領軍收紅，掩蓋過中國軍演的心理面影響。

蔡明翰說，依過去美股經驗顯示，股票分拆股價多大漲，輝達此次傳出股票分拆消息，帶動股價大漲後，需再觀察股價能否續漲，若能續漲則有利台股持續表現；但短線漲多仍應留意賣壓，不宜追高，台股第1季財報優於預期，基本面仍有利中長期表現。