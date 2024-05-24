創新科技 ETF 沾光 輝達概念股含量高

輝達公布財報之前，台股就已經在護國神山台積電強勢拉抬下屢創新高，也帶動台股ETF表現強勢，值得注意的是，科技市值型ETF表現普遍優於高股息ETF，顯示這波AI熱潮下科技型ETF仍是最大受惠者。

野村臺灣創新科技50 ETF（00935）作為台灣首檔以多元創新科技題材為主的台股ETF，持股中有多檔標的受惠AI題材，根據Factset Level 6分類，截至2024年5月22日，00935目前持有AI相關比重高達六成，其中台積電作為第一大持股（占比32%），更是最受惠這波AI熱潮；此外，日前外資券商摩根士丹利點名13家包括台積電、緯穎在內的13檔輝達重要供應鏈商，00935與之相關的比重接近四成，股價表現也有望受惠於近期輝達財報利多提振。

輝達繳出2024年第1季營收260億美元，年增2.6倍、優於預期246億美元；每股稅後盈餘（EPS）6.12元，年增4.6倍、優於預期5.59元；毛利率78.9%也大幅優於去年同期66.8%的優異成績單。

輝達關鍵的資料中心業務營收226億美元，年增4.3倍），主要來自H100 GPU的貢獻。再一次證明輝達在AI產業的領先地位及AI產業的樂觀前景。從市場反應來看，不只輝達盤後股價大漲6%、首度站上1,000美元大關，5月23日亞洲（包括台廠）相關供應鏈廠商股價也樂觀上揚，其中，關鍵先進製程的台積電ADR已於5月22日美股盤後上漲1.61%、輝達特別點名的供應商鴻海ADR也同步上漲2.27%。

野村臺灣創新科技50 ETF（00935）經理人林怡君分析表示，回顧2023年以來輝達共發表五次財報，每次皆打敗市場預期，不只輝達股價反應利多上漲，相關供應鏈股票也一併受惠。根據回測，過去五次輝達公布財報後一個月、三個月、六個月、一年期間，00935追蹤的臺灣創新科技50指數平均上漲6.36%、9.84%、19.12%、32.41%，各期間皆打敗加權指數（含息）以及電子類指數（含息），展現無論是在短中長期，受惠創新科技題材的超漲能力。

野村投信投資策略部副總張繼文指出，除了輝達財報帶動00935表現，接下來6月即將到來的Computex展，除了AI人工智慧相關產品備受矚目，涵蓋了綠色科技、智慧移動、半導體應用等四大主題同樣受到關注，除了企業與潛在合作夥伴有更多深入交流的機會，也有望激盪出創新科技新的火花，創新科技趨勢相關企業股價未來表現也值得期待。

野村臺灣創新科技50ETF(00935)號稱「台版QQQ」，成分股以大型優質科技股為主，台積電及聯發科分別為第一大及第二大持股，占比32.10%及13.99%，高於台灣多數科技市值型ETF。此外00935鎖定了台灣最強科技產業，並從半導體、AI、電動車等多項最具成長潛力的創新科技主題篩選成分股，能率先掌握新科技浪潮下的投資機會。

指數精神著重在「研發創新」，獨家指標「研發費用佔營收比重排除最差25%及小於2%」更是直指科技股的核心 - 創新能力。由於科技進展，產業結構創新的速度越來越快，研發費用支出占營收的比重相對較高的公司，更有機會將投入資本支出轉化為營收及盈餘逐年成長的養分，股價爆發力及長期上漲潛力也較高，在台灣以創新科技為主軸的產業結構下，這類型的公司才能長期吸引資金不斷流入。

林怡君指出，目前50檔成分股中，過去三年平均研發費用占營收比重為9.05%，相比台灣加權指數的2.64%及台灣電子類指數的3.70%高了一大截；而觀察成分股近三年表現平均上漲52.82%，更是遠高於台灣加權指數的16.11%及台灣電子股指數22.92%，充分展現創新科技趨勢來臨時，具備創新能力的科技企業股價長期會有更好的表現，值得投資人進場買進並長期持有。