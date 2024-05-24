法盛投資管理看好科技股、印度及日本股市

法盛投資管理最新評論指出，布局科技業在投資組合中是絕不可少，日本及印度市場仍相當看好，而自由貿易的時代基本上已經結束。

全球市場

法盛投資管理全球市場策略部門主管謝圖內(Mabrouk Chetouane)指出， 市場對於中東衝突和俄烏戰爭的反應相對平淡。目前金融市場主要面臨通膨的風險，以及由石油和能源價格引發的停滯性通膨的風險。

歐洲央行預計將在今年6月率先降息。儘管經濟成長持續回升，仍不足以阻止歐洲央行進行第二次降息。美國聯準會則預計將在9月降息，因為美國經濟仍具有韌性，預期美國經濟將會軟著陸，不會陷入衰退或崩潰。接下來幾季內，通膨很難回落至央行2%的目標水準。維持目前的利率水準並保持耐心，已成為各國央行的新對策。

歐洲為了保護其產業，決定對不同行業徵收新的關稅，尤其是與氣候變遷及環境保護(及巴黎協定)直接相關的行業，如電動車、電池和太陽能板製造商。令人擔憂的是，新興市場國家也會開始利用這類新關稅來保護自己的市場。自由貿易的時代基本上已經結束。

亞洲市場

盧米斯賽勒斯全球總體經濟策略師莊波(Bo Zhuang)指出，美國聯準會動向牽動亞洲市場。大多數亞洲國家的核心消費者物價指數(CPI)已回落至接近2%的水準。然而歐美維持利率「更高更久」(higher for longer)的政策，迫使亞洲央行延後降息計畫，導致多種亞洲貨幣兌美元出現貶值。

中國大陸目前面臨的主要風險是通縮和產能過剩。在名目GDP成長放緩下，中國大陸的消費力大不如前，已不再是昔日的全球經濟成長引擎。中國大陸還將會傾銷更多商品到世界各地，拉低製造業商品價格的下限。無論川普再次當選美國總統與否，貿易保護主義抬頭會是影響投資的的因素，將看到更多貿易戰。

中國大陸當局對房地產市場現階段的措施力度仍不足以扭轉情勢，但預計中國大陸房地產行業將逐步回穩，只是最早要到明年上半年才會出現復甦。由於中國大陸經濟成長「長期低迷」，加上消費是推動房地產行業的主力，今年市場難以實現快速反彈。

黃金是目前唯一反映近期地緣政治風險的大宗商品。不僅大眾在購買黃金，中國人民銀行也在增加黃金持有量，進一步鞏固黃金作為全球避險資產的地位。

謝圖內(Mabrouk Chetouane)認為，中國大陸電動車產業的主要合作夥伴並非美國，而是以歐洲為目標市場。由於歐洲國家不會對中國大陸的電動車行業徵收巨額關稅，美國對電動車行業徵收關稅的影響相當有限。

投資策略

謝圖內(Mabrouk Chetouane)看好日本股市，尤其日圓將持續被低估。下半年美國經濟會出現一定程度的放緩，對美國市場的投資稍微減碼。

歐洲國家經濟表現仍會落後美國，但下半年有機會表現良好，尤其是銀行業和能源業等歐洲核心價值產業。布局科技業在投資組合中是絕不可少的。印度如同2007年的中國大陸，預計印度經濟在未來數季裡表現可期。拉丁美洲國家、墨西哥和越南有機會從美國對中國大陸徵收關稅中受惠。