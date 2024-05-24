台股創新高 緯穎登上股后

台股指數昨（23）日再創新高，但受制追價力道有限，大戶指標千金股漲跌互見，其中，緯穎（6669）獲外資持續加碼，股價大漲145元收2,740元，改寫掛牌後歷史新天價，並擠下世芯-KY，登上股后寶座。

隨輝達（NVIDIA）新一代AI伺服器對散熱需求愈趨提升，準千金股健策股價亦蓄勢待發，近日在投信調節賣壓暫告一段落後，重新站回季線，昨日拉出中長紅上漲39元收970元，今日有機會再度挑戰1,000元整數關卡。

以昨日收盤價來看，重登股王的信驊持續守穩在3,000元以上，緯穎、世芯-KY、力旺、大立光等前段班居「2,000元俱樂部」，其餘十檔千金股排名依序為祥碩、旭隼、嘉澤、創意、川湖、聯發科、弘塑、亞德客-KY、M31、鈊象。

台新投顧副總經理黃文清指出，Fed升息時程遞延至下半年，美債殖利率走高壓抑千金股評價，加上具有舉足輕重地位的矽智財族群中，曾貴為股王的世芯-KY基本面出現雜音，股價自波段高點起算至低點幾近腰斬，昨天下跌30元收在2,720元，亦使比價行情無以為繼。