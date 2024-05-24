瑞銀：賣半導體股還太早

瑞銀台灣研究主管艾藍迪（Randy Abrams）昨（23）日指出，「半導體族群股價雖然已經漲很多，但現在賣掉還太早。」台股非電族群方面，較看好自動化、腳踏車、紡織服飾等產業，主因相關產業已出現復甦跡象。

艾藍迪昨日接受本報專訪指出，科技股經過18個月整理後，很多次產業都已去化庫存，只是復甦速度不一。以半導體族群來說，瑞銀預期將是溫和的復甦，動能至少會持續到明年，而雲端、科技新產品、AI伺服器及AI PC需求擴大、Windows升級等，都是推升成長的動力。

艾藍迪表示，目前科技股成長動能已較平均，從上游到下游大都已在復甦軌道上。其中，邏輯IC是台灣的強項，記憶體則要選擇利基廠商，PC及智慧手機市況穩定復甦，電源供應則受惠於伺服器及資料中心需求。目前只有車用及工業電子較慢，仍在觸底反彈階段。

至於新亮相的AI PC，艾藍迪評估，一開始只會小量出貨，且還沒有看到殺手級的應用，要說服消費者埋單需要一段時間。不過，到2027年，AI PC預估將是主流，70%的PC將有AI功能。

在科技股中，瑞銀目前較看好先進製程的晶圓代工、記憶體等，也看好IC設計股但要精挑細選；中立看待半導體設備商，主因估值已偏高；建議減碼矽晶圓，因為今、明兩年恐怕都會供過於求。

艾藍迪整體看多科技股的前景，但也提醒投資人，注意地緣政治、美中貿易戰、美國總統大選等風險都可能影響供應鏈。另外，由於總體經濟處於晚期擴張階段，因此即使半導體產業在周期復甦初期，難免會受總體經濟衝擊。