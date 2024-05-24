台股多空戰 突圍再創高…台積、鴻海、聯發科強勢穩盤

台股昨（23）日受惠輝達（NVIDIA）財報利多，開盤即達21,668點的歷史高點，後在中共軍演利空衝擊下，大盤由紅翻黑，所幸台積電、鴻海、聯發科等三大權值股發揮穩盤效果，擺脫高檔賣壓牽制，終場上漲55點收在21,607點，創盤中、收盤新高。

三大法人昨日買超193.8億元，其中，外資買超166.8億元，連二買，在台指期留倉淨空單增加增加3,062口至8,725口，近三日高；累計5月來大幅回補1,787.4億元，有機會成為今年單月最高；今年累計買超金額回升至1,664.6億元。至於投信則買超29億元，自營商小賣1.9億元；八大公股券商逢高調節23.6億元，連三賣。

台股觀察重點

綜合統一投顧董事長黎方國、華南投顧董事長儲祥生、兆豐投顧董事長李秀利等看法，台股AI題材熱度未歇，接續還有6月初的台北國際電腦展，預料後市仍震盪偏多，但留意類股快速輪動，操作以拉回低接為原則。

台股在輝達財報及展望優於預期，以及美聯準會（Fed）上次會議紀錄偏鷹、中共軍演等多空拔河下，昨日早盤以21,668點歷史高點開出後，一度下殺至21,475點，上下震盪192點，所幸電子權值股發揮穩盤效果，終場漲55點收在21,607點歷史新高，成交量擴至5,198億元。

台股昨日持續改寫四大紀錄，除集中市場盤中及收盤指數創高外，還包括集中市場市值68.7兆元及上市櫃合計市值74.9兆元均締造歷史新猷，以及電子類股指數漲0.9%收1,143點改寫新高，再來是台積電盤中股價877元及收盤875元均為歷史新天價，收盤市值22.6兆元同步創高。AI概念股成為短多焦點，除台積電、鴻海、聯發科、日月光投控等大型電子股外，液冷散熱、機殼、機器人、矽光子等都積極表態。