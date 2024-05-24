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政府基金進場 台股再創新高
中共解放軍二十三日無預警對台軍演兩天，台股一度閃跌由紅翻黑，隨即止穩，加權股價指數以二一六○七點作收，指數上漲五十五點，漲幅百分之○點二六，成交量放大至五○九八億元。盤中指數最高來到二一六六八點，收盤指數二一六○七點，均再創歷史新高紀錄。
據了解，政府基金及公股行庫在大盤指數下跌至二一四五○點以下價位，有進場低接，其中，承接政府基金指令代操的投信法人，也進場買股，並帶動散戶資金進場。
昨三大法人合計買超一八八點三億元，其中，外資買超一六六點八億元，外資周三、周四這兩天共買超約四八八億元。中共解軍軍演，沒有嚇跑外資，匯市也堪稱平靜，新台幣升值二點九分，以三二點二四六兌一美元作收。
以類股表現來看，受軍演影響的主要是觀光類股，旅行社及航空；不過，華航、長榮航股價跌幅尾盤均收斂。
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