點名AI相關產業 富邦金總座：長期看好台股

富邦金控（2881）昨（23）日舉行法說會，旗下富邦人壽首季股票投資超賺。富邦金資料顯示，富邦人壽今年首季國內外股票投資均獲得逾19.6%的超高投報率，超越大盤13.1%；受惠金融市場回穩及股票評價上揚，富邦人壽金融資產未實現餘額已「由負轉正」、增至404億元。

展望未來，富邦金控總經理韓蔚廷指出，長期仍看好股市，特別是AI相關產業，投資策略將鎖定成長型股票並採區間操作。

富邦金控法說會重點

富邦人壽主管表示，因台股指數已高、配息率下滑，預估股利收入、經常性收益將較去年略降。此外，富邦人壽在去年第4季利率高點時布局新台幣計價債券ETF，新錢的投報率5％至5.5%，最近也持續加碼債券ETF。

今年首季富邦人壽台股部位4,848億元，季增424億元，投報率達19.6%；國外股票3,329億元，季增204億元，投報率達19.43%。

富邦人壽國外債券部位2兆8,392億元，季增1,065億元，占總投資部位的56.9%，投報率由去年底的3.91%上漲至4.14%。

第1季底富邦人壽總投資資產達4兆9,934億元、逼近五兆元大關，受惠利率走升與美元升值，首季經常性投資收益381億元，年成長8.6%。

台北富邦銀行首季稅後純益81.6億元，創歷史同期新高，各項業務規模穩健成長，淨利差年增6個基本點，企業授信與個人放款皆為雙位數成長，信用卡有效卡數市占率14.8%、位居市場第二，簽帳金額市占率13.7%、市場排名第三。

法人關注，富邦金中國大陸曝險情況，總經理韓蔚廷表示，目前沒有太大變化，對陸曝險占總資產比重低於3%，放款很少、多數為投資，逾九成以上為投資等級的金融債券。

韓蔚廷強調，目前金控與旗下主要子公司均沒有增資計畫。

富邦金控董事會通過擬配發普通股每股現金股利2.5元及股票股利0.5元，合計總股利配發3元，總股利配發率達62.5%。

富邦金首季稅後純益304.1億元、年增117.5%，每股稅後純益為2.34元。富邦金控獲利成長，來自富邦人壽與北富銀獲利年增141%與22%、富邦證券獲利年增43%、富邦產險轉虧為盈。

截至第1季底，富邦金總資產逾11.5兆元、年增8.4%，淨值8,965億元、年增25.7%。