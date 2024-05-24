快訊

勞保財務危機…勞長：撥補就是改革 學者：這算什麼改革

輝達股價飆升9.32%仍難提振大盤 道瓊重挫逾600點

點名AI相關產業 富邦金總座：長期看好台股

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
富邦金。 圖／富邦金提供
富邦金。 圖／富邦金提供

富邦金控（2881）昨（23）日舉行法說會，旗下富邦人壽首季股票投資超賺。富邦金資料顯示，富邦人壽今年首季國內外股票投資均獲得逾19.6%的超高投報率，超越大盤13.1%；受惠金融市場回穩及股票評價上揚，富邦人壽金融資產未實現餘額已「由負轉正」、增至404億元。

展望未來，富邦金控總經理韓蔚廷指出，長期仍看好股市，特別是AI相關產業，投資策略將鎖定成長型股票並採區間操作。

富邦金控法說會重點
富邦金控法說會重點

富邦人壽主管表示，因台股指數已高、配息率下滑，預估股利收入、經常性收益將較去年略降。此外，富邦人壽在去年第4季利率高點時布局新台幣計價債券ETF，新錢的投報率5％至5.5%，最近也持續加碼債券ETF。

今年首季富邦人壽台股部位4,848億元，季增424億元，投報率達19.6%；國外股票3,329億元，季增204億元，投報率達19.43%。

富邦人壽國外債券部位2兆8,392億元，季增1,065億元，占總投資部位的56.9%，投報率由去年底的3.91%上漲至4.14%。

第1季底富邦人壽總投資資產達4兆9,934億元、逼近五兆元大關，受惠利率走升與美元升值，首季經常性投資收益381億元，年成長8.6%。

台北富邦銀行首季稅後純益81.6億元，創歷史同期新高，各項業務規模穩健成長，淨利差年增6個基本點，企業授信與個人放款皆為雙位數成長，信用卡有效卡數市占率14.8%、位居市場第二，簽帳金額市占率13.7%、市場排名第三。

法人關注，富邦金中國大陸曝險情況，總經理韓蔚廷表示，目前沒有太大變化，對陸曝險占總資產比重低於3%，放款很少、多數為投資，逾九成以上為投資等級的金融債券。

韓蔚廷強調，目前金控與旗下主要子公司均沒有增資計畫。

富邦金控董事會通過擬配發普通股每股現金股利2.5元及股票股利0.5元，合計總股利配發3元，總股利配發率達62.5%。

富邦金首季稅後純益304.1億元、年增117.5%，每股稅後純益為2.34元。富邦金控獲利成長，來自富邦人壽與北富銀獲利年增141%與22%、富邦證券獲利年增43%、富邦產險轉虧為盈。

截至第1季底，富邦金總資產逾11.5兆元、年增8.4%，淨值8,965億元、年增25.7%。

富邦人壽 富邦金控

延伸閱讀

NBA／對厄文滿滿「尊敬」！勇士格林看好獨行俠捧冠

謝金河：不同的總統給台股不同的格局

0050站上171塊多…台股創新高後緊接著大崩盤？ 回頭看16年歷史：只有4％機率

富邦壽獨董 許碩芬出任

相關新聞

台股多空戰 突圍再創高…台積、鴻海、聯發科強勢穩盤

台股昨（23）日受惠輝達（NVIDIA）財報利多，開盤即達21,668點的歷史高點，後在中共軍演利空衝擊下，大盤由紅翻黑...

點名AI相關產業 富邦金總座：長期看好台股

富邦金控昨（23）日舉行法說會，旗下富邦人壽首季股票投資超賺。富邦金資料顯示，富邦人壽今年首季國內外股票投資均獲得逾19...

政府基金進場 台股再創新高

中共解放軍二十三日無預警對台軍演兩天，台股一度閃跌由紅翻黑，隨即止穩，加權股價指數以二一六○七點作收，指數上漲五十五點，...

台股創新高 緯穎登上股后

台股指數昨（23）日再創新高，但受制追價力道有限，大戶指標千金股漲跌互見，其中，緯穎獲外資持續加碼，股價大漲145元收2...

連漲強勢股 短多指標

台股昨（23）日震盪收小紅，再締歷史新猷，盤面題材股漲跌互見，其中，迎廣（6117）、正崴、奇鋐等強勢股連日收高，蔚為短...

瑞銀：賣半導體股還太早

瑞銀台灣研究主管艾藍迪（Randy Abrams）昨（23）日指出，「半導體族群股價雖然已經漲很多，但現在賣掉還太早。」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。