中共軍演台股風險升溫 外資金童給賴總統的兩大建議

台股23日早盤受解放軍軍演消息衝擊，指數一度紅翻黑，跳水192.85點，終場小漲55.6點。前外資高科技首席分析師楊應超表示，很少國家總統就職演講會提到軍工、國防產業，因一講到戰爭議題就會衝擊信心，往往會影響該國股市本益比，建議新政府「少一點政治、多一點經濟」，建議新政府可從兩點著手，一是鞏固半導體產業、發展AI產業，另一是建立主權基金；而就任後100天就是新總統政績的重要檢視點。

輝達（Nvidia）財報超乎市場預期激勵台股早盤以上漲117.01點的21668.84點開高，但旋即受中共解放軍宣布今明兩天在台灣及金馬周邊開展「聯合利劍－2024A」演習消息衝擊，再度出現急墜，指數瞬間由紅翻黑震盪192點，後雖再翻紅，追高信心已受影響，已無法複製昨日開高走高氣勢；指數終場上漲55.6點，收在21,607.43點，再度以21,668.84點、21,607.43點改寫盤中、收盤歷史新高。

回顧周一520總統就職日，賴清德總統演講提及「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，被解讀為兩國論，對兩岸論述相對強硬，演說當下台股應聲跳水急殺156點，所幸八大公股券商、投信緊急進場救援大買近百億元，拉抬台積電（2330）股價至平盤，加權指數最後一盤黑翻紅，仍勉力收漲13點，上下震盪達236點。加上今天，台股短短四個交易日內，已經兩次出現盤中跳水。

「股市最怕不確定性。」楊應超指出，過去美國發生911事件時，紐約證交所休市四天，就是怕政治、戰爭等因素影響市場。一直以來，鮮少國家總統就職演說會提及軍工、國防等產業，賴清德總統就職演講的內容著重於軍事、政治、兩岸，對經濟著墨較少，較為可惜。就股票市場面向檢視，當企業獲利不變，則影響股價（指數）高低的因子即是本益比，而本益比高低來自投資人對該市場的信心，本益比高代表投資信心高。

楊應超被譽為最懂鴻海的外資分析師，他以鴻海股價為例指出，3月以來，至5月23日，股價大漲67.9%，但鴻海每股盈餘（EPS）並未看到明顯提升，原因就來自大家對AI產業很有信心，「講到戰爭，會影響信心，對股市本益比影響很大」。

外資自520以來，連兩天賣超後22日才轉為賣超，市場普遍關心兩岸政治緊張情勢拉高會否影響外資對台股態度。楊應超表示，外資大致分為長期投資、短期投資兩大類，前者如退休基金、壽險資金，後者如避險基金等；有別短線資金對事件反應速度較快，長期資金的公司內部買賣流程需經過數個關卡，無法一下買一下賣，通常是慢慢買慢慢賣，「因此長期資金外資動向要觀察幾個禮拜，例如三至四個禮拜。」這也是為何股神巴菲特不會為了搶短期便宜而投資有地緣政治風險的台積電。

對於台灣是否有戰爭風險，楊應超抱持樂觀態度，甚至最近在台北買了自住房，主要原因是他先前曾參加前海軍上將陳永康對台海兩岸戰爭兵推，發現兩岸發生「戰爭」機率不大，對岸較可能的方式是透過海警封鎖台灣天然氣船隻以切斷能源供應，或剪斷電纜癱瘓網路。

賴清德總統在就職典禮針對內政經濟提出「前瞻未來，智慧永續」、「競逐太空，探索海洋」、「布局全球，行銷全世界」，並提到發展半導體、人工智慧(AI)、軍工、安控、次世代通訊等，將提出大膽投資量子電腦、機器人、元宇宙、精準醫療等。

「民主供應鏈、全球太空產業、海翔科技研究，這些都是buzzword，只是口號。」楊應超認為，應該要有提出具體建設方案。不過，他也肯定演說中提及的半導體、AI產業是台灣競爭優勢的產業，台灣的半導體產業已經贏了，只要後續確保不輸即可。

楊應超進一步說，每個總統上任100天都是民眾檢視其政績的重要時點，建議新總統針對勞保、能源、低薪等問題提出實際對策。而他對新總統的政策建言有二，一是鞏固半導體產業、發展AI產業，另一是建立主權基金，因台灣有高額外匯存底放在國外很可惜，加上九大退休基金過去11年來的平均績效，其中僅公保準備金超過百分之六點一，其次是勞退舊制百分之五點七，排名後面的也多是確定提撥制型的基金，其中又以私校退撫儲金保守型最差，僅百分之一點七三應該整合成立主權基金。