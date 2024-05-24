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勞保財務危機…勞長：撥補就是改革 學者：這算什麼改革

輝達股價飆升9.32%仍難提振大盤 道瓊重挫逾600點

就市論勢／ASIC、綠能、重電 資金青睞

經濟日報／ 邱翠欣（野村中小基金經理人）

盤勢分析

5月以來美股迭創新高，帶動台股表現，近期台股類股輪動較為頻繁，傳產、金融互有表現，在以AI為主的科技股震盪整理期間成為撐盤主力，顯示資金並未離開市場，整理過後有進一步上漲機會，對股市而言是好事。

此外，從近期台股企業大股東名單中，看到主權基金持續加碼，可見長期資金持續看好台股。雖然近期類股輪動快速，但隨輝達公布高速成長的獲利報告，6月初還有COMPUTEX展登場，AI相關類股投資熱度可望提升並吸引資金回籠。

惟因台股評價面不低，須待未來企業獲利預期上調、評價面下降，可望成為下一步推升台股續揚的動力。

投資建議

細究美股財報表現，根據FactSet統計，第1季獲利優於預期比例高達78%，預估獲利年增5.4%，若扣除美國藥廠必治妥施貴寶，獲利年成長將增加至8.3%。

惟若扣除輝達在內的五大科技股，則企業獲利較去年同期反而是下跌2.4%，顯示AI相關產業仍是成長前景能見度最高、成長趨勢也最持久（可至2025年甚至更久）的標的。

因此，即使短線AI相關概念股震盪整理，但以長線趨勢來說仍是最看好族群，可趁回檔時持續加碼。另外根據FactSet預估，第2季美股獲利年成長為9.2%，第3季也有8.2%，且不排除仍有上調空間，在美股激勵下，台股企業獲利亦有上修機會。

除了AI相關，ASIC、軸承、綠能、重電等長期趨勢亦持續看好，此外，下半年美國降息後有望刺激美國消費需求成長，與消費相關產業亦將吸引資金青睞。

AI 台股 美股

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