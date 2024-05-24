永豐金證券豐存股平台新增「台股存股借券」功能，讓存股族可以線上完成出借庫存股收取租金，替自己在股市震盪時創造另一條金流，活化庫存資產，不用賣出股票，就有機會創造第二筆收入。

永豐金證券指出，存股廣受投資人青睞，根據財政部統計，股利所得申報人數約有649萬人，顯示股利已成為投資人創造被動收入的來源之一。豐存股平台為廣大存股族提供「借券」功能，投資人在平台上直接點選加開借券戶，即可24小時線上申請庫存股票出借，設定出借標的張數、費率，簡單二個步驟即可送出申請。

股票出借費率要訂多少，豐存股提供出借標的參考費率，幫助投資人設定更有方向。此外，想知道股票出借成功可領多少租金，「出借收益試算」服務，一鍵就可以算出預估收益金額。

永豐金證券表示，股票出借收入以每日未還出借股數、收盤價、出借費率逐日計算，在借券人還券後，將收入總額扣除服務費後給付出借人。若收入總額達新台幣2萬元，將代扣所得稅款10%。客戶也可在豐存股平台上查詢目前出借收益金額。

存股族及長期投資人關心的除權息收入，永豐金證券指出，股票出借一樣可以領到股息股利。借券人在除權息最後過戶日尚未返還出借股票，會於現金股利發放日當天、股票股利發放日後二個營業日，將同樣的現金、股數支付到出借人的銀行交割帳戶及集保帳戶。

股票出借，股息股利的權益不變，適用的股息股利所得稅申報條件也一樣。永豐金證券特別說明，有一種特殊情況是，借券人在借到股票後於除權息前賣出，出借人一樣會拿到與股息股利相同的金額及股數，但屬於出售有價證券所得，目前出售有價證券所得自然人停徵不課稅。

永豐金證券持續關注投資人的痛點，創造符合市場期待的功能與服務，滿足客戶需求，豐存股平台上線至今已有27萬人使用，不僅能「存股」幫助投資人做好紀律投資，現在增加「借券」功能，讓庫存資產活化，增添收益。