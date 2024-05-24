連漲強勢股 短多指標
台股昨（23）日震盪收小紅，再締歷史新猷，盤面題材股漲跌互見，其中，迎廣（6117）、正崴、奇鋐等強勢股連日收高，蔚為短多指標，法人看好後市可望延續輪漲格局，但操作宜量力而為，並善設停利停損。
美聯準會（Fed）紀錄偏鷹、中共軍演、輝達（NVIDIA）財報超標等多空因素交雜，台股昨日早盤上沖下洗後，由電子權值股出面穩盤，終場仍以帶量方式站上21,600點關卡，短線技術面延續偏多趨勢。
盤面類股快速輪動，操作難度增加，但統計仍有迎廣、昆盈、正崴、聰泰、奇鋐、富喬、前鼎、昇達科、德律、南俊國際、聯電、精成科等多檔，股價至少連續三日收高，漲勢相對具有延續性，昨日漲幅達1.3%至10.0%不等。
輝達上季財報、本季財測優於預期，盤後股價大漲逾6%，持續挹注AI供應鏈題材熱度，機殼股迎廣連飆三根漲停收121元，越過前波高點，散熱股奇鋐漲7.2%收708元，改寫掛牌後歷史新天價，並擺脫逾兩個月整理格局，具AI機器人概念的昆盈早盤鎖住漲停收28.15元。
聯電隨終端庫存去化接近尾聲，加上研究機構看好成熟製程可望受惠美國對中國大陸加徵關稅帶來轉單效益，近期除投信高股息ETF有效鎖住籌碼，外資亦轉賣為買，回補買盤推升股價啟動波段漲勢，昨日股價漲1.8%收56元，寫波段新高。
低軌衛星供應鏈昇達科挾政策概念，以及訂單動能轉強，4月營收達2.2億元，創單月歷史新高，吸引外資密集敲進，股價自4月初開始發動攻勢，昨日續漲3.8%收271元，波段漲幅高達七成。
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